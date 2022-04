A lo largo de su carrera en la música, Ed Sheeran ha sido demandado por plagio en varias ocasiones. Aunque la más mediática fue la de ‘Shape of you’, demanda tras la que el artista y dos de sus habituales colaboradores fueron declarados no culpables por el Alto Tribunal londinense, el artista también fue demandado por otra canción, ‘Photograph’.

A pesar de su victoria en ambas demandas. Esto ha dejado un gran pesar en Ed Sheeran, tanto, que desde hace años no ha vuelto a cantar en ningún concierto ‘Photograph’, una de sus canciones de mayor éxito. Y ahora sus fans temen que ocurra lo mismo con ‘Shape of you’.

Durante una entrevista reciente con la BBC, Ed Sheeran explicó que después de llegar a un acuerdo económico en la anterior demanda sobre Photograph decidió no volver a interpretar esta canción en directo nunca más. Una decisión que entristeció a todos sus fans.

«I didn’t play Photograph for ages after that… I felt weird about it, it kind of made me feel dirty.»

«I didn't play Photograph for ages after that… I felt weird about it, it kind of made me feel dirty.»

Ed Sheeran tells #Newsnight he regrets settling a previous multi-million pound copyright dispute as it opened the floodgates to other claims

