Ed Sheeran ha vuelto a la música por todo lo alto. Tras el descanso profesional que decidió tomarse en el año 2019, el músico británico acaba de lanzar su nuevo álbum de estudio ‘=’, y la cosa no se queda ahí, pues en su cabeza ya tiene planeado el lanzamiento de sus próximos discos.

A través de una entrevista con Dax Shepard, para el podcast Armchair Expert en Spotify, Ed Sheeran ha desvelado que el año que viene lanzará ‘-’ (Substract), el disco con el que cerrará la pentalogía que empezó con ‘+’ (Plus).

Su nuevo disco, ‘Substract’, verá la luz el próximo 2022, y será el punto y final de esta etapa musical de Ed Sheeran, en la que ha logrado convertirse en una estrella de la música internacional. Una etapa que solo le ha brindado éxitos, siendo una de las figuras musicales más reconocidas de todo el mundo.

Yes please, I want some chicken right now, please 🎵🍗 Watch Ed catch up with @ameliadimz over some fried chicken for Chicken Shop Date. https://t.co/ZxNOfW0qY6 pic.twitter.com/27RDocztCB

Durante la misma entrevista, Ed Sheeran también confirmó que proyectos tiene en menta para los próximos años. Tal y como ocurrió con ‘Divide’, a sus discos ‘Equals’ y ‘Substract’ les seguirá un nuevo disco de colaboraciones titulado: ‘No 7 Collaborations project’.

Además, entre los proyectos musicales del artista británico a largo plazo, también habrá cinco nuevos discos, que volverán a tener como concepto unos signos pero, en esta ocasión no serán matemáticos.

«Voy a a hacer 10 discos con símbolos, pero los próximos 5 no van a ser matemáticos» explicaba Ed Sheeran durante la entrevista. Unas declaraciones con las que ha confirmado que su futuro musical, está bien atado.

= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) October 29, 2021