Ibai Llanos sigue cosechando logros profesionales. El streamer entrevistó en directo en su canal de Twitch a Ed Sheeran el pasado lunes 5 de julio. Una entrevista muy esperada, al ser de las primeras que Ibai realiza con un invitado internacional.

En esta charla, incluida dentro de su sección ‘Charlando tranquilamente’, Ibai estuvo acompañado por su amigo Barbe, que ejerció como traductor de la misma. En ella, abordaron una gran variedad de temas, como la gran afición del artista británico por el futbol, su amor por España e incluso una conexión totalmente inesperada con nuestro país.

Barbe preguntó al artista que es lo que más le gusta de España, y su respuesta le dejó totalmente a cuadros. De hecho, la reacción del streamer a la respuesta de Ed Sheeran no tardó en hacerse viral.

A Murcia la conoce todo el planeta pic.twitter.com/AZTOAY47h2 — Ibai (@IbaiLlanos) July 5, 2021

Ed Sheeran explicó que visita España unas dos veces al año, y lo hace desde que era un niño. Y todo porque un primo suyo está casado con una mujer de Murcia. «No me jodas”, fue la espontánea respuesta de Ibai Llanos.

“España siempre ha sido un destino de vacaciones para los ingleses y siempre he estado enamorado de Barcelona. Voy desde muy pequeño y mi primera camiseta de fútbol es de allí. Es una ciudad increíble, adoro la Sagrada Familia», aseguró el artista.

Ibai también le preguntó sobre el reciente parón en su carrera. A lo que el artista le explicó que en realidad no fue un parón para descansar, sino que había tenido una gira muy intensa de más de dos años y que necesitaba parar y vivir un poco de vida real antes de volver a retomar su carrera.

«Un amigo muy cercano ha muerto recientemente, me he convertido en padre, lo que es una experiencia completamente nueva, y he cumplido 30 años, por lo que creo que me estoy haciendo viejo», añadió el cantante. «Ahora tengo un montón de experiencias nuevas en este álbum», explicó sobre su nueva música.