Ed Sheeran confirma las primeras fechas de su nueva gira por Estados Unidos

Ed Sheeran anunció el pasado lunes nuevas fechas de conciertos en Estados Unidos en 2023 como parte de su gira Mathematics. No obstante, el músico británico evitó incluir ninguna nueva fecha en Nueva York, donde ha sido recientemente llamado a declarar en un juicio por una nueva acusación de violación de derechos de autor.

El artista, que continúa promocionando su nuevo álbum =, dará un total de veintiún conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo y el 23 de septiembre del próximo año, tal y como se puede ver en la publicación que ha compartido en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la nueva gira norteamericana de Ed Sheeran pasa de largo por Nueva York, debido a que la semana pasada un juez tomó la decisión de llamar a declarar al cantante ante un tribunal federal por supuestamente usar elementos de Let’s get it on de Marvin Gaye en su éxito mundial Thinking out loud.

North America, we can’t wait to bring the #MathematicsTour to you. Be sure to sign up for early access tickets: https://t.co/W2vnTwKaDv pic.twitter.com/kYxVETzWLe

El nuevo caso al que se enfrenta Ed Sheeran ha sido impulsado por Structured Asset Sales. Se trata de una empresa que posee intereses en la canción de Marvin Gaye publicada 1973 y por la que piden 100 millones de dólares al artista británico, a quien acusa de copiar una serie de acordes.

Cabe recordar que el músico británico ganó recientemente un juicio en Reino Unido por violación de copyright en su tema Shape of you y lleva desde el año 2018 enfrentándose a la acusación de supuesto plagio de Thinking out loud, un caso que a pesar de su petición, el juez no ha desestimado.

En cuanto a este nuevo juicio, Ed Sheeran aún no se ha pronunciado y no parece que lo vaya a hacer, pues tras el juicio al que se enfrentó en Reino Unido prometió no volver a hablar públicamente sobre estos temas, pues solo hablará delante de un juez.

Take an *EXCLUSIVE* look at the +–=÷x Tour as @edsheeran heads to North America.

Tickets on sale Friday, Oct 14 at 10 AM 🎵 pic.twitter.com/Q6rIlFe27j

— Twitter Music is ready to see Ed Sheeran live (@TwitterMusic) October 3, 2022