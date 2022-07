Duki estrena ‘Givenchy’, el nuevo adelanto de su próximo disco

Este jueves ha visto la luz Givenchy, el esperado nuevo single de Duki y el último adelanto de su nuevo álbum de estudio. Una vuelta a los orígenes del artista argentino del momento, que regresa al trap tal y como le pedían sus fans desde hace tiempo.

Se trata de la última canción que componga su nuevo disco Temporada de Reggaetón 2. Un tema que cómo era de esperar, ha superado las expectativas de sus fans, que no se esperaban esta vuelta a sus orígenes musicales de esta manera.

Unos días antes, Duki desvelaba por sorpresa que: “Mis diablas y diablos, este miércoles 20/07 sale Givenchy la última canción de Temporada de Reggaetón 2″ escribía a través de sus redes. Además, añadía que el título de la canción lo habían escogido sus fans.

Mis díablas y diablos , este miércoles 20/07 sale “Givenchy” la última canción de Temporada de Reggaetón 2 pic.twitter.com/i6ynhgHAxt — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) July 18, 2022

Hacia días que se veía venir que el artista regresaría al genero que le vio crecer, y es que había realizado una campaña de marketing, haciendo pintadas por las paredes de diferentes partes del mundo en el que se podía leer “Duki vuelve al Trap”. Unos grafitis que llegaron incluso a Madrid.

“Si no hay money no hay trato, eso se los digo de hace rato, la llamo a Sandra para que cierre los contratos, por el tamaño de mi huella no se ponen mis zapatos…”, dice la letra de la canción. Toda una declaración de intenciones donde Duki vuelve a demostrar su talento como compositor.

Por otro lado, este nuevo single ha llegado acompañado de un videoclip casi cinematográfico, que ya se encuentra en el top 5 de las tendencias globales de YouTube, con casi 3 millones de visualizaciones en menos de 12 horas desde su estreno. Sin duda, otro éxito del artista argentino del momento.