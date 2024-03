Dua Lipa se hace viral en redes sociales con un vídeo hablando español

Dua Lipa se ha pasado todo el verano pasado viajando. Y gran parte de su tiempo lo pasó en España y, al parecer, todo ese tiempo en nuestro país le ha servido para aprender un poco de nuestro idioma. Y es por esto por lo que se ha hecho viral en los últimos días en las redes sociales, con un vídeo con el que ha sorprendido a sus fans.

La cantante ha estado los últimos días en México y ha demostrado que puede apañárselas con el idioma, ya que ha subido un vídeo en un taxi hablando en español. «¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias», le decía la intérprete de Dance The Night al taxista en su paso por México. Los fans han enloquecido al oír a la cantante hablar en español, sobre todo sus fans de habla hispana.

A raíz de este vídeo, las redes sociales también se han llenado de memes de la cantante y el español. La mayoría hacían una referencia a la aplicación para aprender idiomas Duolingo.

Sin embargo, no es la primera vez que hemos podido escuchar a la cantante de Levitating hablar en nuestro idioma, ya que en el pasado mes de junio, también se viralizó un vídeo de Dua Lipa hablando español mientras rodaba el videoclip de su canción para la película de Barbie, Dance The Night. En este vídeo se puede ver como mantiene una conversación y en el que le pregunta a su amigo: «¿Quieres bailar conmigo?».

📹 | @DUALIPA speaking Spanish in new behind the scenes videos from “Dance The Night” (Via tyrellhampton) pic.twitter.com/gSRZKPQ2ui

Nueva gira de Dua Lipa

La cantante acaba de anunciar nuevas fechas por Europa para la nueva gira de su tercer álbum de estudio, radical optimism, que saldrá a la luz el próximo 3 de mayo. Aún así, ha anunciado tan solo cuatro fechas en Alemania, Croacia y dos en Francia. Se ve que su paso por Europa en el verano le ha dejado con buen sabor de boca.

«radical optimism en la carretera. Alemania, Croacia, Francia, amores, vamos!!! Puedes conseguir acceso temprano a la preventa reservando con antelación el álbum a través de la tienda oficial. No puedo esperar para veros allí!!!!!!!!». Así lo anunciaba la cantante a través de sus redes sociales.

radical optimism on the road 🌊 Germany, Croatia, France loves, let’s gooo !!! you can get early access to pre-sale by pre-ordering the album via the official store ~ I can’t wait to see you there!!!!!!!! https://t.co/uCqGjzp6Z4 pic.twitter.com/y3GtBmqNlk

— DUA LIPA (@DUALIPA) March 18, 2024