Este martes, las redes sociales se han revolucionado ante la posibilidad de una colaboración entre Drake y Taylor Swift. Todo comenzó cuando el artista publicó este 19 de abril unas imágenes en su cuenta de Instagram, y en una de ellas aparecía la intérprete de ‘Folk’.

De esta forma, los rumores sobre una colaboración entre ambos artistas volvían a correr como la pólvora en Twitter, tras la publicación de Drake en su perfil de Instagram. Una publicación que dio mucho que hablar en la red social.

La publicación en cuestión, se trataba de un carrusel donde en su quinta foto aparecía una fotografía antigua junto a Taylor Swift bajo el siguiente pie de foto «Son demasiado débiles para entender el significado del trabajo duro». De esta manera, los fans de ambos artistas creyeron que ambos estaban trabajando en una colaboración.

Drake wouldn’t randomly post a photo with Taylor Swift just like that… Looks like the collaboration is really coming https://t.co/Hq0eUe85rw

— dalton⁴🧣 (@REPUTATIONAOTD) April 19, 2022