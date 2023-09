‘Dos bodas gipsy’: Marisol comparte una noticia que deja en shock a los Jiménez

El pasado miércoles 20 de septiembre pudimos disfrutar de la primera entrega de Dos bodas gipsy. En esta ocasión, veíamos cómo los Jiménez volvían a reunirse en Sevilla. Y todo gracias a la sorpresa que Rebe y Susi les habían hecho, al presentarse en la ciudad sin previo aviso. ¡Fue realmente especial!

Marisol y Dani, dos de los protagonistas de Dos bodas gipsy, se mostraban verdaderamente dichosos por ver a sus hijas juntas, con sus nietos. Eso sí, todo se chafó cuando se enteraron que esa reunión tan solo iba a durar una semana. O eso era lo que pensaban. En un momento dado, durante la cena de despedida, Marisol no tardó en soltar una auténtica bomba.

«Os tengo que decir una cosa. ¡Nos vamos de boda!», exclamó, dejando a todos completamente sin palabras. Al ver en sus rostros cierta confusión, ya que no entendían a lo que se estaba refiriendo, Marisol decidió explicarse: «Nos casamos vuestro padre y yo. Yo lo que digo lo cumplo. Me voy a vestir de blanco con velo. Me caso porque son los 25 años de casados y hay que celebrarlo».

💥 Y salta la bomba 💥 Los Jiménez venden su casa de Plasencia y Marisol y Dani se vuelven a casar 😍 ¡Nos vamos de boda! 👰 💍 #DosBodasGipsy1

Como no podía ser de otra manera, el propio Dani se quedó estupefacto, ya que no se esperaba que su mujer fuera a proponer algo así. Pero, finalmente, accede al parecerle una gran idea. Eso sí, quiso advertirle de algo: «Una boda no se prepara en un día», a lo que su mujer respondió: «Creo que he tenido una buen idea porque así no se me van los niños y están más tiempo conmigo».

Acto seguido, les hace saber que todos tienen que poner rumbo a Plasencia por un motivo concertó: «Me casé allí y tenemos que ir. No tenéis que iros porque mis hijas me tienen que ayudar con la boda». El primero en quejarse de la situación fue José, la pareja de Rebe, que ya le advirtió que no iban a poder quedarse mucho tiempo en Sevilla.

«Cada vez que vengo para un tiempo siempre terminamos más», aseguró. A pesar de los esfuerzos, esas críticas no le sirven de mucho: «Esto ha sido una trampa, pero como Dios manda, para que nos quedáramos más tiempo». Marisol se ha salido con la suya, ya que celebrará una nueva boda junto a Dani para celebrar los 25 años de casados.