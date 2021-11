Doja Cat está viviendo un momento complicado. Tras mucho tiempo callada, la artista estadounidense ha roto su silencio y ha estallado contra la industria musical, demostrando una cara de la industria que en muchas ocasiones parece inexistente.

A pesar de que la artista se encuentra en una etapa de su carrera sobresaliente, no deja de cosechar éxitos, sin embargo, personalmente se encuentra totalmente sobrepasada por el trabajo y durante un Instagram Live no ha podido evitar estallar.

«Quiero decir que hacer música en una sesión es algo que me encanta. Amo esa mie***. Pero no lo he hecho en los últimos 5 años más o menos. Estoy haciendo toda esta mie*** que no quiero hacer. No quiero tomarme pu*** fotografías. Como… sí… planear una sesión fotográfica es divertido. Capturar un concepto, una idea visual, algo así me encanta. Amo la moda», empieza diciendo la artista en el vídeo que se ha viralizado en las redes.

La artista no dudó en criticar escenas que no le gustan nada, como ceremonias de premios o entrevistas para promocionar sus canciones, algo que hace casi por obligación y donde en muy pocas ocasiones se ha encontrado cómoda.

«¿Hacer toda esta mierda simplemente porque tengo que hacerla? No. ¡No! ¡Ni hablar! Pero me siento presionada para hacer mie*** como esta que no quiero hacer. Quiero estar en casa. Quiero divertirme tocando, quiero hacer música. Quiero jugar a los malditos videojuegos. No quiero hacer esta mier*** que me molesta», asegura.

En varias ocasiones, Doja Cat ha estado involucrada en algunas polémicas debido a sus declaraciones en entrevistas, algo que ha hecho que sienta rechazo al hecho de tener que hacer promoción de su música.

«No quiero hacer entrevistas. No quiero responder las mismas preguntas una y otra vez. Cada maldito día. Todos los días me dicen que tengo que sentirme productiva pero hacer todo esto me hace sentir improductiva. Lo siento, las preguntas son improductivas. Que os j**an, que os j**an, que os j**an. Lo odio», añade.

Unas declaraciones que han sido muy sonadas y que no han pasado desapercibidas para los fans de la artista, que desde entonces no han dejado de mandarle mensajes de apoyo y comprensión a través de las redes sociales.