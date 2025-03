Tras la victoria de hace siete días de Victoria Federica, que se convirtió en un enorme reto para ella y le llevó a romper a llorar ante las cámaras, El Desafío ha tenido a un nuevo ganador de programa en su gala número 9. Se trata de un programa muy importante, ya que la próxima semana se celebrará su primera semifinal, por lo que el que quede descolgado estará con un pie fuera de la final. Llegados a este punto tan crucial, Susi Caramelo ha protagonizado la gran sorpresa de la noche, puesto que se ha jugado ser la ganadora contra Gotzon Mantuliz, el gran favorito desde hace semanas.

‘Bracitos’, como le ha apodado la humorista y colaboradora de El Hormiguero por su gran corpulencia, ha tenido que superar uno de los retos más complicados que se recuerdan en todas las ediciones. Aunque no se trataba de una prueba en la que la fuerza fuese especialmente importante, sí que la habilidad y la calma han sido claves para que lo consiguiese. El billar ha sido lo que le ha traído de cabeza al influencer y entrenador personal, pero no se ha rendido en ningún momento y ha querido hacer algo más que lo que le pedía la dirección. Su reto ha consistido en dos pruebas, siendo la primera una complicada jugada en la que debía, con un tiro, cambiar una bola que sujetaba una torre formada por triángulos y bolas, una maniobra muy delicada que podía hacer que todo se derrumbase al más mínimo fallo.

Para complicarlo más, Gotzon ha subido la apuesta y ha pedido hacerlo con los ojos vendados, un gesto con el que esperaba que el jurado votase con más generosidad, después de unas semanas en las que ha ido perdiendo parte de su ventaja sobre el resto de concursantes. Aunque nadie pensaba que pudiera ser posible hacerlo, el concursante lo ha logrado a la primera, dejando a todos boquiabiertos.

La segunda parte ha sido la ‘Canasta imposible’, donde con una barra como punto de apoyo, ha tenido que golpear con el taco a una bola y encestarla en una pequeña canasta. Todo ha sido a pulso, sin poder apoyarse en la mesa o en ninguna superficie. De nuevo, algo que parece imposible. De los tres intentos que tenía, solamente ha necesitado dos, ya que el primero lo ha fallado por apenas unos centímetros.

Susi Caramelo ha conseguido ganarse, por fin, al jurado

La humorista y colaboradora de El Hormiguero se ha reivindicado durante las últimas semanas, dejando claro al jurado que han sido muy injustos con sus puntuaciones y pidiendo que se la valorase como una concursante con opciones y no solamente que aporta el toque de humor.

Para demostrarlo, se ha enfrentado a la danza vertical, es decir, bailar una coreografía suspendida en el aire y teniendo a una pared vertical como escenario. Aunque no ha sido su mejor semana, por cuestiones personales ajenas al programa, sí que ha conseguido hacer una gran actuación con tan solo tres días de ensayos.

¿Quién ha sido el ganador del noveno programa de ‘El Desafío’?

Con Victoria Federica fuera de la lucha por ganar, Susi y Gotzon han sido los dos concursantes que se han jugado la victoria, pero antes de conocer el resultado, Pilar Rubio ha decidido utilizar el llamado Botón de la Justicia. Se trata de un beneficio con el que pueden dar cinco puntos extra a cualquiera de los concursantes, unan forma de compensar si ha tenido una baja puntuación.

Una vez sumados los puntos, Roberto Leal ha anunciado que Susi Caramelo ha sido la ganadora de la noche, consiguiendo por primera vez una victoria. El premio, que este viernes era de 8.000 euros, los ha querido donar a la asociación Amigos con perros, a la que ha ayudado en numerosas ocasiones. «Espero que ya no me pidáis más dinero cuando me veáis», ha sido el mensaje que les ha mandado.

Así está la clasificación a falta de tres programas

Antes de la semifinal, Gotzon se mantiene como líder con 180 puntos y vuelve a tener ventaja sobre Victoria Federica (164). En tercer lugar, se mantiene ‘El Cordobés’ (137), aunque seguido de cerca por Susi, que con la victoria sube hasta el cuarto lugar con 135 puntos.

En la parte baja, Roberto Brasero se queda en antepenúltima posición con 115 puntos, superando a Feliciano López, que es penúltimo con 113. La última posición sigue siendo para Genoveva Casanova, que aunque ha recuperado una de las pruebas que no pudo realizar por culpa de una lesión, sigue descolgada con 105 puntos, lo que hace casi imposible que pase a la final.