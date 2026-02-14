‘El Desafío’: ¿quién fue el ganador del programa de ayer, viernes 13 de febrero?

El Desafío llega al ecuador del su sexta temporada y ya podemos saber quiénes son los favoritos a poder luchar por la victoria final. Daniel Illescas, ganador de la semana pasada tras una espectacular apnea de récord, ha confirmado que está en su mejor momento en el programa y que será, salvo sorpresa, de los que luchen por la victoria. Más complicado lo tiene Eduardo Navarrete, que ocupa el último lugar de la clasificación desde que comenzó el programa, aunque este viernes ha conseguido realizar un gran número de baile que le ha valido para luchar por la victoria por primera vez de una gala. Te contamos quién fue el ganador del programa de ayer.

Uno de los primeros en salir al plató era Navarrete, que tenía la oportunidad de hacer algo grande por primera vez y salir del fondo de la clasificación. Para ello, se ha convertido en el protagonista de Sweet Charity: el musical, para lo que ha tenido que pasar una larga semana de ensayos con el equipo de baile. La memoria y la coordinación son lo más importante para superarlo y conseguirlo, algo que ha cumplido, aunque sea a medias. El diseñador de moda ha conseguido replicar casi al completo la larga coreografía (todo hay que decirlo), pero se han visto números de danza más complicados e infinitamente más peligrosos. No olvidemos los grandes espectáculos que han dado Laura Escanes o Jessica Goicoechea, que se jugaron literalmente la vida al colgarse de unas cuerdas para hacer danza aérea.

Pese a que ha tenido unos pequeños fallos, Navarrete ha tenido una gran actuación y el jurado le dejaba claro que podría contar con una buena puntuación por primera vez esta temporada.

Más tarde, Daniel Illescas ha vuelto a ser protagonista de uno de los desafíos más complicados que se han visto en el programa. Si ya lo bordó logrando el récord histórico de apnea la semana pasada, esta semana también lo tenía complicado. El creador de contenido en redes sociales debía subirse a una máquina de subir escaleras y, mientras subía escalones, lanzar una flecha con un arco y explotar tres globos. Aunque ha sido al segundo intento, el madrileño lo lograba.

Pero ahí no terminaba su prueba, ya que después debía hacer lo mismo, pero con un globo en movimiento, añadiendo más complicación. Esta vez, pese a ser más difícil, la puntería ha estado de su parte y lo conseguía en el primer intento, consiguiendo completar su desafío.

¿Quién ha ganado el sexto programa de ‘El Desafío’?

Hasta el final se han mantenido con opciones Navarrete e Illescas, pero el ex concursante de Maestros de la Costura y de MasterChef Celebrity ha conseguido su primera victoria. Pese a los pequeños fallos, el jurado ha pensado que se merecía un premio así, además de poder repartir el premio a una asociación de su elección.

Los 11.000 euros que tenía esta noche para poder aportar a una ONG, Navarrete los ha destinado a APRAMP, que se dedica a la ayuda y la reinserción de mujeres que han sido obligadas a prostituirse. Con ella había colaborado donando sus colecciones para subastas y este es un granito más de arena para ayudar.

Así queda la clasificación general

Tras las votaciones de esta gala, Daniel Illescas (106 puntos) asalta el liderato, siendo el primero en poder quitárselo a Willy Bárcenas (103), que no lo soltaba desde que comenzase el programa hace seis semanas. Patricia Conde (101) es tercera, seguida de José Yélamo (100).

En la parte de la baja también hay cambios importantes, ya que Navarrete abandona la última plaza gracias a sumar 30 puntos de golpe en una noche. La nueva farolillo rojo es María José Campanario, que sigue arrastrando una enorme racha de mala suerte.