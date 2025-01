Este martes 28 de enero hemos podido disfrutar de la primera semifinal de Benidorm Fest 2025. Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand no han dejado indiferente a nadie con su papel como presentadoras de esta edición que prometía no dejar indiferente a nadie y, desde luego, ha cumplido con nuestras expectativas. Poco después de comenzar la emisión, pudimos ver cómo Kuve se subía el escenario para ser la primera artista en actuar en esta cuarta edición. Pudimos ver cómo la artista disfrutó al máximo interpretando LOCA XTI. ¡No tardó en poner al público en pie! Fue sencillamente sorprendente y espectacular, al igual que la propuesta de David Afonso sobre el escenario del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, con su canción Amor barato. La tercera en actuar fue Chica Sobresalto, regalándonos una propuesta sorprendente con su Mala feminista. Ella ha estado sensacional, al igual que sus bailarinas. Un concepto diferente, pero acertado.

El público, que no dejó de animar y de disfrutar en ningún momento, no dejó de cantar Me gustas tú en cuanto K!ngdom apareció sobre el escenario del Palau. Una propuesta sencilla, pero efectiva. El grupo y su equipo han sabido aprovechar muy bien los espacios que ofrecía el escenario, regalándonos una actuación de lo más divertida. El momento más emotivo de la noche llegó de la mano de Lucas Bun. El artista quiso tirar de emoción, brindándonos una propuesta que destaca por su iluminación, sus planos tan acertados pero, sobre todo, por su voz: impecable y desgarradora. ¡Consiguió llegar al alma de muchos! Poco después, Sonia y Selena se subieron al escenario del Palau para interpretar Reinas, su propuesta para este Benidorm Fest 2025. Sin duda, uno de los momentos más divertidos de la noche. Las encargadas de cerrar la primera semifinal fueron dos de las favoritas de esta edición: La chispa y Daniela Blasco. ¡Lo bordaron!

Primeros finalistas de Benidorm Fest 2025

Tras una votación marcada por el jurado profesional (50%), voto gratuito a través de la aplicación de RTVE Play (25%) y las llamadas y SMS de pago (25%), pudimos saber los nombres de los cuatro primeros finalistas de esta cuarta edición. Recordemos que, en esta ocasión, RTVE no ha querido compartir los votos exactos que han recibido cada uno para mantener esa emoción hasta el último momento y evitar que haya cualquier tipo de expectativa de cara al sábado. Así pues, descubrimos quiénes son los cuatro primeros finalistas de Benidorm Fest 2025.

Lucas Bun – ‘Te escribo en el cielo’

A priori no era una propuesta que llamase la atención, pero eso es algo que nos fascina, puesto que la sorpresa siempre es aún mayor. Alejado de apuestas y favoritos, Lucas ha querido regalarnos una actuación para el recuerdo: emotiva, con mucho sentimiento y con muchos detalles de lo más cuidados. Es más que evidente que era una actuación que tenía que pasar a la Gran Final pero, más allá de lo que pase el sábado, jamás olvidaremos la propuesta del artista. ¡Es pura magia!

Kuve – ‘LOCA XTI’

La artista actuó en la primera posición pero, a pesar de todo, consiguió convencer tanto al público como al jurado. No estaba en las quinielas, pero demostró que con esfuerzo, constancia e ilusión todo se puede conseguir. En esta ocasión, hacerse con una de las ocho plazas para la Gran Final de Benidorm Fest 2025.

Lachispa – ‘Hartita de llorar’

Desde que se publicaron las canciones de Benidorm Fest 2025, la artista se convirtió en una de las favoritas. Las expectativas eran realmente altas pero, como esperábamos, no ha decepcionado en absoluto. La cantante nos ha regalado una puesta en escena muy diferente pero, sobre todo, se ha dejado en el alma en el escenario. Es un hecho que quería dejar muy buenas sensaciones desde la semifinal, ¡y lo ha logrado!

Daniela Blasco – ‘Uh Nana’

Es otra de las grandes favoritas para llevarse el Micrófono de Bronce, por lo que era un hecho que iba a ganarse un hueco en la Gran Final. No deja de bailar en ningún momento durante la actuación, regalándonos planos, instantes y hasta una coreografía impecable. ¡Un gran trabajo que se ha visto recompensado!