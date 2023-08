Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, sufre una oleada de críticas en las redes sociales

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, se ha convertido en el hombre más buscado del momento tras conocerse su detención por el presunto asesintado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El joven, de 29 años, continúa detenido en Tailandia a la espera de que se esclarezcan los detalles de este crimen, pero las redes sociales ya han dictado sentencia y sus perfiles se han llenado de mensajes de odio.

Hasta hace solo unas horas millones de españoles no sabían que el actor de series como Mar de plástico o El Ministerio del Tiempo tuviera un hijo mayor (lo tuvo con apenas 18 años con Silvia Bronchalo), por lo que la sorpresa es máxima. Poco a poco se van conociendo datos del implicado, como que es cocinero y un apasionado del deporte acuático, tal y como se puede ver en sus publicaciones.

Como cualquier chico joven, Daniel comparte en sus perfiles muchos momentos de su vida privada y de su trabajo como chef, unas fotos y vídeos que se han llenado de mensajes criticándole y sentenciádole como asesino antes de que se confirme todo.

Su última publicación se realizó el pasado 25 de julio y en ella aparece en la cubierta de un barco disfrutando de una copa en lo que parece una fiesta entre amigos. Pese a que cuando se publicó apenas tenía un puñado de comentarios de amigos y conocidos, desde que saltó la noticia se ha llenado de desconocidos que han acudido a ponerle cara. Además, su numero de seguidores ha crecido en solo unas horas hasta superar los 10.000 en el momento en el que se está escribiendo este artículo.

Frases como «Tan bonito pero por dentro súper p0drido», «Esta foto va a quedar de lujo en el futuro documental de Netflix», «No sé si será inocente o culpable, pero…no m gusta ni un pelo» o «Dani… qué hiciste? Arruinaste tu vida y la de tu familia, estoy impresionada, me imagino el dolor de Rodolfo», son solo algunas de las que se pueden leer en la cuenta de Daniel Sancho en Instagram.

También hay usuarios que rompen una lanza a favor de mantener la presunción de inocencia del hijo de Rodolfo Sancho, aunque son minoría. «No está bien juzgar tan rápido, el colombiano supuestamente quiso abusar de él», apunta un comentario.

Otra seguidora no duda en contar su propia experiencia en el país asiático: «Tuve una experiencia horrible en Tailandia, cuando se me cayó un producto en un supermercado y vino la policía y me tuvieron más de 6 horas detenido,con incluso agresiones. No den nada por hecho. De entrada parto de la base de que este chico es inocente aún habiendo reconocido. Ánimo , no tiene ningún sentido que esté chico hubiera hecho esto».

El actor también sufre las consecuencias

Mientras Rodolfo Sancho ha viajado desde España en cuanto ha conocido la noticia para estar con su hijo, su cuenta de Instagram se ha llenado de comentarios completamente desafortunados por parte de cientos de seguidores. La gran mayoría acuden para «pedir Justicia» por la muerte del cirujano colombiano, pero hay muchos más.

«No seas cómplice de tu hijo, que le caiga todo el peso de la ley», «tu hijo debe pagar acá en Colombia» y «los hijos son el reflejo vivo de los padres» son solo algunas de las frases que le dedican. Como es lógico, muchos seguidores de la carrera de Rodolfo han querido salir en su defensa y pedir que no se culpe al padre de los posibles actos que haya cometido su hijo.