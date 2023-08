Daniel Sancho y Edwin Arrieta: esta era su verdadera relación y qué desconocían sus familias

El caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta sigue causando una enorme conmoción a nivel mediático, y no es para menos. El hijo del actor Rodolfo Sancho ha roto su silencio y ha confesado a las autoridades tailandesas, a pesar de su reticencia previa, la verdadera relación que mantenía con la víctima, el cirujano colombiano.

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», declaró el joven de 29 años a la policía.

Sancho se citó con su victima en Tailandia y compró cuchillos el día anterior de la llegada de Edwin a la isla #Codigo10 🔴https://t.co/LoaN6HPvxA pic.twitter.com/C3SENPYCaZ — Código 10 (@Codigo10tv) August 8, 2023

Durante los primeros días, el chef señaló no tener ningún tipo de relación con Arrieta. De hecho, afirmó que era el colombiano el que estaba obsesionado con él. «Él estaba obsesionado conmigo . Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio», dijo.

Pero, tan solo unos días después, y quizás superado por la presión del caso, Daniel Sancho cambió su declaración. Tal y como recoge el medio The Bangkok Post, el madrileño confirmó que había mantenido relaciones íntimas con la víctima.

¿Cómo se conocieron Daniel Sancho y Edwin Arrieta?

Poco a poco, cada vez son más los detalles que se van revelando del polémico caso del hijo de Rodolfo Sancho. De hecho, se ha podido saber que Daniel y Edwin se conocieron a través de Instagram. De este modo, la relación entre ambos fue creciendo gradualmente, llegando a intercambiarse imágenes íntimas.

Meses después, se conocieron en persona. Un primer encuentro que fue muy significativo para ambos, tanto, que el cirujano de 44 años le prestó a Sancho 10.000 euros y una tarjeta de crédito para que pudiese abrir su propio restaurante en España.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el chef no quiso continuar su relación con el colombiano alegando que «no era homosexual». Un rechazo que a Edwin Arrieta no le habría sentado nada bien, y mucho menos saber que Daniel tenía novia.

Debido a ello, supuestamente, el cirujano comenzó con sus amenazas al joven español. Un acoso tan grave que terminó superando a Daniel, provocando con ello que planeara su viaje a Tailandia con el único objetivo de acabar con su vida.

¿Quiénes sabían de la relación?

Tal y como han confirmado los familiares de Edwin Arrieta, nadie sabía que el cirujano mantenía una relación sentimental con Daniel Sancho, y mucho menos que era homosexual.

«Él nos dijo que iba a Tailandia de vacaciones y además a comprar las últimas tecnologías para sus cirugías. Un aparato para las caras, por eso tenía tanto dinero en su habitación, para ese equipo. No sabíamos que Daniel Sancho existía. Jamás nos habló de él», explicó la hermana de la víctima en Así es la vida.

«Este señor puede decir todo de mi hermano, pero él no se puede defender», afirma Darling Arrieta. La hermana de Edwin asevera que quieren «darle cristiana sepultura y que se haga justicia». #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/ZzKxjmSPK6 — Así es la vida (@asieslavidatele) August 8, 2023

Por otro lado, uno de los mejores amigos de Daniel Sancho ha hablado para el programa Y ahora Sonsoles y, aunque no ha querido entrar en detalles, ha confesado que estaban siempre discutiendo. «Era una relación que jugaba con mucho sentimiento porque un día estaban bien, un día estaban mal. Nunca pensamos que esto hubiera pasado», comenzó explicando.

«Eran dos tíos, eran dos tíos… El carácter de una persona te puede estallar en cualquier momento. Tres datos fundamentales: están conmocionados, existían fricciones entre ellos y ‘off the record’ nos reconocen que este viaje era para intentar salvar esa relación», concluye. Asimismo, ha asegurado que el círculo más íntimo de Daniel sí sabía del tipo de relación que mantenía Daniel con Edwin.