Después de que se anunciara el final de ‘Late Motiv’, el programa presentado por el humorista Andreu Buenafuente, han sido muchos los artistas que han querido rendir homenaje a este espacio que tantas oportunidades les ha brindado. Dani Martín ha sido uno de ellos, quien ha querido dedicarle unas emotivas palabras.

El día 23 de este mes se emitirá por última vez ‘Late Motiv’, programa que lleva años en antena y que ha servido como espacio de entrevistas y promoción a numerosos artistas nacionales e internacionales.

El madrileño Dani Martín le ha dedicado unas emotivas palabras al presentador catalán, por el que siente un gran aprecio. «Andreu no se va: termina algo. Seguro que para volver a hacer todo eso que nos llena de cultura, humor, emociones… Qué importantes son los «Buenafuentes» para dar lugar a humoristas, música, crítica», escribía a través de sus redes sociales.

«No seguir los cánones establecidos y hacer siempre todo desde lo que él siente que tiene la capacidad de comunicar”, añadía. El cantante, que ha estado en numerosas ocasiones en el programa, se siente muy agradecido por el trato de todo el equipo de profesionales que conforman ‘Late Motiv’.

Además, Dani ha querido recalcar lo cómodo que ha estado siempre. «Me ha encantado cada vez que he ido. Siempre he tocado en directo, me han obligado a hacerlo, qué gusto», recalcó. Sin embargo, el autor de ‘Dieciocho’ está seguro de que esta no es una despedida, si no un «hasta luego». «Pero no estoy triste, estoy feliz y deseando conocer el nuevo hogar en forma de regalo que nos tiene preparados Andreu».

Aunque todavía no está nada confirmado, Buenafuente se traslada a Barcelona, su ciudad natal donde se especula que podría presentar un nuevo proyecto. «Creo que Andreu anda en su mejor momento en todos los sentidos», añadía Martín.

De esta forma, el ex componente de El Canto del Loco ha demostrado la gran amistad que tiene con Andreu Buenafuente, una relación con años de trayectoria y de la que se espera que dure mucho tiempo.