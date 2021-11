‘El Hormiguero’ terminó la semana con un invitado muy especial. Este jueves, Dani Martín acudió al programa para presentar su nuevo trabajo discográfico, ‘No, no vuelve’, un disco en homenaje a la banda de su vida: El Canto del loco.

«En el confinamiento me volví a encontrar con las canciones de El Canto del Loco y sentí que esas canciones alegraban y hacían felices a las personas en un momento que estábamos encerrados», explicó el artista sobre como surgió la idea de grabar este disco.

«Esas canciones tenían la capacidad de llevarte a la banda sonora de tu vida donde habías sido feliz antes de la pandemia», añadió. De esta forma, decidió escoger algunas de las canciones más reconocidas del grupo, y volver a grabarlas, en homenaje al grupo y a los fans que les acompañaron durante tantos años.

¿Tuvo algo que ver el “ego” en la separación de ECDL? @_danielmartin_ responde #DaniMartínEH pic.twitter.com/6WofZNgE0t — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 18, 2021

En cuanto a la separación de El Canto del Loco, Pablo Motos quiso saber si el ego tuvo algo que ver en que cada uno de los integrantes de la banda siguiera su propio camino en la música. No obstante, Dani Martín reveló en ‘El Hormiguero’ el verdadero motivo por el que tomaron esa decisión.

«Hablo del ruido que había alrededor de El Canto del Loco, del agotamiento, del cansancio, de gente que quería ser artista y no lo era… Todo eso nos agotó y nos hizo tomar una decisión muy honesta. Decidimos empezar una carrera en solitario cada uno y darnos un tiempo, que en algunos casos como en el nuestro es eterno, y los tres somos felices por separado», explicó el ex vocalista del grupo.

.@_danielmartin_ nos cuenta lo que obtiene de sus visitas al psiquiatra #DaniMartínEH pic.twitter.com/f1BXvGinea — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 18, 2021

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, Dani Martín volvió a hacer hincapié en la importancia de la salud mental, y reflexionó sobre la importancia que tiene en su vida ir a terapia, desde que hace un año y medio sufrió un ataque de pánico.

«Fue como si me hubiera dado un ictus. Desde entonces voy al psiquiatra todos los viernes y lo disfruto mucho. A mí me gusta contar que me ha ayudado mucho, me ha enseñado a gestionar muchas cosas. Voy desatando nudos y vivo más feliz», expresó el artista.