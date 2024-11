La curiosa forma en la que Mert Ramazan Demir (‘Una nueva vida’) consiguió a su primer representante

La nueva temporada televisiva en Antena 3 ha llegado repleta de novedades, y a las pruebas nos remitimos. Uno de los mayores estrenos de las últimas semanas ha sido, sin lugar a duda, el de Una nueva vida. La popular producción turca se ha convertido en una de las ficciones más vistas a nivel internacional, dejando grandes datos de audiencia en numerosos países. Una historia de amor poco común que nos ha presentado en su trama a actores como Mert Ramazan Demir, que da vida en pantalla a Ferit Gorhan. Un personaje muy importante con el que el artista, a pesar de tener tan solo 26 años, se ha ganado el corazón de todos gracias a su carisma interpretativo.

El galán turco tuvo claro, desde muy joven, que quería orientar su futuro laboral al mundo de la interpretación. Tras una ardua tarea, logró conseguir su primer papel como actor profesional, con 18 años, y lo hizo para Muhteşem Yüzyıl Kösem. Eso sí, para adentrarse en este mundo era muy consciente de que necesitaba el apoyo de un mánager para que le ayudase a gestionar su carrera artística. Por ello, se puso manos a la obra e intentó encontrar al suyo de la manera más curiosa posible.

Tümay Özokur es la actual representante de Mert Ramazan Demir. Pero, lejos de quedar ahí, la empresaria también es conocida por ser la productora y dueña de una reconocida agencia de talentos en Turquía. Además de trabajar para el actor, también se ha convertido en uno de los mayores pilares de la vida del joven. Pues, le ha ayudado a tener confianza en sí mismo y a creer en su talento.

Debido a ello, la mujer fue invitada al programa de televisión Mekanın Sahibine Geldik (Llegamos al dueño del lugar). Un encuentro televisivo donde sorprendió a todos al contar cómo conoció a su cliente. De esta manera, Tümay Özokur explicó que las redes sociales jugaron un papel fundamental en el destino del actor.

Tümay Özokur sobre Mert Ramazan Demir: «También publicó una foto muy mala y vergonzosa»

Al parecer, y según explicó en el programa, Mert Ramazan Demir contactó con ella a través de un mensaje privado a su perfil. «¿No es Mert Ramazan Demir un actor al que todo el mundo admira en este momento?», preguntó. Así pues, la empresaria reveló que el actor de Una nueva vida «me postuló en Instagram y envió su CV (curriculum vitae)».

Asimismo, Tümay Özokur se sinceró y confesó que el artista no estaba teniendo mucha suerte a la hora de encontrar a un mánager debido a que no era conocido en el medio. «No había casi ninguna agencia a la que no hubiera postulado antes que yo…», afirma. Además, y curiosamente, reveló que el joven «también publicó una foto muy mala y vergonzosa».

La inexperiencia de Mert Ramazan Demir era más que obvia, pero la empresaria supo ver más allá. «Leí su CV, no miré su foto. Él había recibido una beca de allí, otra de allá…», agregó. Una serie de cualidades que despertaron su curiosidad y que influyeron en su decisión de apostar por él. «Yo dije: ‘Si este niño recibió una beca de esos lugares, tiene talento’. Lo invité a mi primer taller y así comenzó mi viaje con Mert Ramazan Demir…», confiesa.

Y no se equivocaba. Desde entonces, Mert Ramazan Demir ha dado vida a numerosos personajes de la pequeña y gran pantalla. Una serie de roles que han ido labrando su carrera profesional y que lo han terminado consagrando como uno de los actores masculinos más aclamados de la industria interpretativa turca.