‘Cuéntame cómo pasó’: Ricardo Gómez podría regresar a la serie para su final

RTVE confirmó el pasado mes de abril de 2022 que no renovaría más Cuéntame cómo pasó. Esta mítica serie que ha acompañado a sus espectadores durante 22 años llega a su fin de manera definitiva. Finalmente y para cerrar tramas, culminará en una breve temporada final en lugar de una TV Movie, como apuntaban algunos rumores.

Desde El Confidencial Digital han dado a conocer que la dirección de la cadena está de acuerdo en que la ficción tenga “el final que merece”. Se ha presentado una propuesta con puntos a tratar sobre la temporada final que se abordarán en una reunión con el Consejo de Administración y que está previsto que se celebre a mediados de mes. Entre estos se tratará el cómo concluir la serie de la mejor forma posible, que menos pedir para la que es la ficción más longeva de la televisión española. Los espectadores que llevan siguiéndola desde sus inicios merecen un final a la altura.

Cuéntame cómo pasó ha recorrido gran parte de la historia de España con saltos temporales y durante sus muchos años en antena el público ha visto crecer a sus actores y cómo algunos se han marchado. Sin embargo, para esta temporada está previsto que algunos de ellos vuelvan. El regreso más esperado es el de Carlos Alcántara, uno de los personajes más queridos y que apareció durante nada menos que 19 temporadas seguidas.

Ricardo Gómez, el actor que interpreta al hijo menor de la familia Alcántara, reveló hace meses en una entrevista para LOS40 que “no tenía confirmación oficial” de la vuelta de su personaje a la ficción. “Sí que leí las noticias que salieron, y demás, pero yo sé que la productora está trabajando en la renovación de la serie, pero no sé nada de si será la última, o si no lo será, ni si en el caso de ser la última querrán contar conmigo, si no… Tenemos muy buena relación, y ya veremos lo que sucede”, explicó a través del mismo medio. A la pregunta de si volvería si se lo preguntaran respondió: “Hombre, si me proponen un final y quieren que esté, ¿por qué no?”.

La idea es que la última entrega de Cuéntame cómo pasó llegue en Navidad y tenga entre cinco y seis episodios. Desde Ganga Producciones revelan que la temporada final iniciará en “los últimos meses de 1994” y llegará hasta el presente a través de “varios saltos temporales”. La intención de este recurso narrativo es incluir los eventos más destacados de los últimos años y llegar hasta 2023.