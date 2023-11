‘Cuéntame cómo pasó’, avance del capítulo de hoy, miércoles 22 de noviembre

Llegó a la pequeña pantalla con su primer episodio en septiembre del 2001 y, desde entonces, se ha convertido en una de las ficciones más legendarias y queridas por todos los españoles. Cuéntame cómo pasó ha regresado, recientemente, de la mano de su nueva y última temporada. Un entrega corta, pero muy intensa que emitirá este miércoles 22 de noviembre su penúltimo capítulo.

Esta noche, a partir de las 22:45, hora menos en Canarias, los espectadores se trasladarán hasta el verano del 2001 para asistir a la boda de la hija menor de los Alcántara, María. Una velada que promete ser muy especial, pero que aguarda pequeños secretos. ¿Qué sucederá en el episodio? ¡Te lo contamos!

María se casa con Jorge en Sagrillas, un día muy especial que se ve empañado por una inesperada decisión que toma su abuela. Herminia es acompañada por Antonio al médico, lugar donde les informan que los últimos análisis no han salido según lo esperado. Una noticia que deja a ambos con el alma en vilo y por la que la matriarca le pide al marido de su hija que no le diga nada a ella para no preocuparla.

Mientras tanto, Mercedes se encuentra ayudando en todo lo posible a María de cara a la celebración de la boda. Está muy ilusionada por el gran momento que va a vivir su pequeña, pero no deja de pensar en lo bonito que habría sido si todos se hubiesen podido reunir en esta fecha tan señalada. Por su parte, la novia no puede más con los nervios.

María está muy emocionada por su boda, pero tiene un mal presentimiento. Las bodas de sus hermanos siempre han salido mal, de una manera u otra, por lo que no para de pensar en lo que podría ocurrir. Una situación que tiene lugar mientras Tony y Deborah se quedan en el Parador de Tobarra e Inés se mantiene centrada en su hijo, sin ánimos de boda.