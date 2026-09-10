¿Cuándo vuelve ‘Saber y ganar’? TVE confirma la fecha de la nueva temporada

En una época donde los formatos televisivos nacen y mueren a la velocidad de la luz, el caso de Saber y ganar es digno de estudio. Lejos de mostrar desgaste, el programa sigue siendo uno de los más vistos de La 2, consolidando unas envidiables cuotas de pantalla que rondan el 7% de share diario. Para otras cadenas se trataría de datos bajos, pero para la segunda cadena de TVE son datos completamente estratosféricos y que se consiguen sin apenas promoción y sin hacer ruido. El programa se marchó de vacaciones, aunque los espectadores han podido seguir viendo durante el mes de agosto repeticiones de algunos de los momentos de los especiales y del regreso de los Magníficos, pero ya hay fecha de vuelta al trabajo para ver programas de estreno.

El concurso arrancó en febrero de 1997, por lo que en 2027 celebrará sus 30 años en emisión sin hacer ningún paron. No es algo que RTVE vaya a pasar por alto, por eso el equipo de dirección ha preparado un curso televisivo cargado de especiales para celebrar este cumpleaños. A lo largo de esta temporada podremos ver el regreso de los ‘Súper Magníficos’, ya que repescarán a los concursantes más legendarios e icónicos de estas tres décadas.

Pero no será lo único especial que haya. Saber y ganar ha preparado nuevas pruebas para los concursantes, que utilizarán el enorme archivo histórico de TVE para sus preguntas. Eso sí, sin perder pruebas míticas como La parte por el todo o La calculadora humana, que son clásicos y la audiencia no perdonaría que desapareciesen.

¿Cuándo vuelve ‘Saber y ganar’?

La nueva temporada de Saber y ganar dará su pistoletazo de salida el próximo lunes 14 de septiembre de 2026. A partir de su horario habitual de las 15:45 horas, el plató de Sant Cugat del Vallès volverá a encender sus luces para retomar la competición donde la dejaron, dando una alternativa a los programas de humor, corazón y política que hay en ese horario en el resto de cadenas.

Juan Gómez, Raquel Díaz y Martín Escolar retomarán -salvo sorpresas- el concurso después de un mes de parón. Raquel Díaz se marchó con 1.760 puntos acumulados en su marcador, mientras que Juan intentará aumentar los 1.300 puntos que tenía y Martín seguirá con su propósito de llegar a ser centenario y engordar su acumulado de 46.120 puntos.

Si hay un pilar que sostiene este programa, ese es Jordi Hurtado. El presentador catalán sigue desafiando las leyes del tiempo y se mantiene casi como el primer día para empezar la 30ª temporada. El catalán sigue siendo un ejemplo de presentador que sabe empatizar con los concursantes y enganchar a la audiencia sin necesidad de escándalos.