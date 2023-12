‘Cristo y Rey’, avance del capítulo de hoy: Bárbara, dispuesta a dejar a Ángel

Cristo y Rey, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia que no está dejando indiferente a nadie.

El pasado miércoles 13 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Cristo y Rey en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Bárbara se ve en la obligación de abandonar la doma como consecuencia de su embarazo. Como consecuencia de esta situación, pasa mucho tiempo en su chalet, recluida.

Por si fuera poco, vemos cómo Ángel traza un plan para proceder a la expansión del circo, por lo que no tarda en utilizar a Bárbara para que le consiga un cara a cara con el Rey. El domador no tarda en darse cuenta de que, en realidad, su mujer fue amante de Juan Carlos I. Algo que trae grandes consecuencias para la vedette.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Cristo y Rey que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo han pasado siete años y el matrimonio no estará pasando por su mejor momento. ¡Ni muchísimo menos!

El domador caerá en la droga y, por tanto, estará a punto de arrastrar a toda su familia a un pozo sin fondo. Dadas las circunstancias, Bárbara Rey estará más que decidida a dejarle y a marcharse junto a sus hijos. Ángel no tardará en suplicarle que se quede y le prometerá un cambio. Ella le dará una nueva y última oportunidad y Ángel se esforzará, pero su sentimiento de inferioridad provocará que toda buena acción se esfume rápidamente. No te pierdas el nuevo capítulo de Cristo y Rey esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.