Cristina Porta se ha sincerado como nunca en ‘Secret Story’. La concursante se ha abierto en canal y ha confesado cuál es la única razón por la que su relación con Luca Onestini no avanza, a pesar de defender que lo suyo con el italiano es real.

La periodista sigue defendiendo a capa y espada su relación con Luca, a pesar de las múltiples críticas que ambos han recibido desde que comenzó el reality. No obstante, Cristina Porta se ha sincerado y ha desvelado por que no consiguen dar pasos hacia delante.

Al parecer, la periodista está segura de que actualmente es ella la que está frenando al italiano. Atrás quedaron las cobras de Luca, pues Cristina asegura que es ella la que actualmente pone freno a que ambos puedan dar un paso más allá.

Durante la publicidad, Cristina se fue al baño #SecretCuentaAtrás11 pic.twitter.com/2rKAz8pYO2 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 23, 2021

La concursante ha explicado al italiano las razones por las que se está frenando y no le besa. Utilizando una metáfora, la joven le ha dado sus razones:

«No me voy a comer una galleta porque si abro una caja de galletas pierdo el control y ya me quiero comer la caja entera. Si me como una galleta me como la caja entera, por eso no como la primera», le explicó la concursante a Luca.

Sin embargo, la respuesta de Luca no ha sido la que se esperaba, pues el concursante italiano respondió que “puedes comer lo que quieras”, de esta forma, el concursante le deja claro que ya es el momento de avanzar en su relación. No obstante, parece que Cristina Porta no lo tiene tan claro.