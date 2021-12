El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story: última hora’ presentado por Lara Álvarez. El programa se limitó a ofrecer una última hora del programa, emitiendo diversos vídeos con los que podemos anticiparnos a lo que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en ‘Secret Story: cuenta atrás’ con Carlos Sobera. Uno de los temas que más está dando de qué hablar tiene relación con Cristina Porta y Luca Onestini.

Todo comenzó el pasado jueves, tras la decisión del italiano de nominarse para salvar a la periodista deportiva. La reacción que ésta tuvo supuso una enorme decepción en el hermano de Gianmarco Onestini. Desde entonces, concursantes como Sandra Pica y Julen de la Guerra creen firmemente que Cristina Porta ha hecho la “13-14” al italiano para enfrentarse a la final de ‘Secret Story’ en solitario.

A pesar de todo lo que se está diciendo, la periodista deportiva no para de negar estas afirmaciones. Y no solamente eso, sino que no deja de llorar bajo el edredón mientras trata de recuperar esa confianza que tenía con Luca Onestini. Lo cierto es que la joven ha protagonizado un Cubo de lo más desgarrador, donde ha desvelado cómo se sentía.

“Uno de mis sueños era ser madre y ya no quiero serlo. Temo tanto el fracaso amoroso que no quiero que un hijo lleve en su mochila mis errores”, comenzó diciendo Cristina Porta en el Cubo. “El dolor del amor es lo que me hace perder más el control. Me tendré que dar cuenta que lo que creía que Luca sentía por mí no es así… No quiero verbalizar cosas que pienso porque creo que pueden tambalearlo todo”, añadió.

Por si fuera poco, la concursante de ‘Secret Story’ ha reconocido el motivo por el que no dio el paso de nominarse y, por tanto, otorgar la inmunidad a Luca Onestini. Y es que, tras cinco salas de expulsiones y un total de siete nominaciones, la catalana sentía que no podía ponerse de nuevo en el ojo del huracán por una razón.

Y es por la gente que estaba gastándose el dinero en salvarla. Probablemente estas imágenes sean mostradas a los concursantes esta noche en ‘Secret Story: cuenta atrás’ presentado por Carlos Sobera. Es más que evidente que podrían no sentar nada bien a Luca Onestini. ¿Cuáles serán sus palabras? ¿Y las de sus compañeros de ‘Secret Story’?