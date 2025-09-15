Cris Regatero, jurado de OT 2025: su edad, pareja y de dónde es

Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si Operación Triunfo se ha tomado su tiempo para volver. El popular talent show se ha convertido en uno de los formatos musicales más vistos de nuestro país. Y es que, han sido muchos los artistas que hemos conocido gracias a este programa. Por ello, y tras el éxito cosechado en la edición del 2023, donde ganó Naiara Moreno, ha llegado el momento de encontrar una nueva estrella. Una nueva aventura donde Prime Video vuelve a presentarse como el maestro de ceremonias y en la que no faltará Cris Regatero. Pues, la joven vuelve como miembro del jurado.

Al igual que en la edición pasada, la comunicadora regresa al formato musical y lo hace con el objetivo de valorar, como jueza experta, a los nuevos concursantes. Una travesía única y arrolladora que compartirá junto a Abraham Mateo, Leire Martínez y Guille Milkyway. Y es que, los jueces tendrán que sacar a la luz su cara más seria para poder valorar a los participantes. Pero, ¿quién es Cris Regatero? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y por el más personal de la madrileña.

Su lado más profesional

Nacida el 24 de diciembre de 1994 en Madrid, Cris Regatero es una comunicadora graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Siempre supo que querría dedicarse al mundo de la información, motivo que la impulsó a formarse profesionalmente en ello. Estudió en la universidad Rey Juan Carlos y fue entonces cuando comenzó a realizar sus primeros pasos en el mundo de la radio.

Formó parte del equipo de Unika FM en el 2014, medio donde estuvo durante poco más de un año. Tras ello, fue redactora de noticias en Europa Press y, luego, en Noxvo. Pero, su vida profesional cambió por completo en el 2017, cuando se incorporó a la familia de Prisa Radio.

La joven comenzó a trabajar en LOS40, donde no solamente es una de las locutoras estrella de la radio sino que, además, tiene su propia sección: Cara C. Asimismo, a veces, realiza ciertas apariciones en el programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser. Lejos de quedar aquí, escribe sobre nuevos artistas en Nuebo. Ahora, vuelve a dar el gran salto a la pequeña pantalla gracias a OT 2025.

Su lado más personal

En redes sociales, Cris Regatero se muestra como una persona muy cercana con su público. De hecho, es muy seguida por los más jóvenes. En plataformas como Instagram, la joven acumula casi 42.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con momentos que marcan sus días. Todo ello sumado a sus más de 37.000 seguidores en TikTok.

Por otro lado, a nivel sentimental, Cris Regatero se muestra como una persona muy reservada con su vida privada. Pues, intenta mantener su vida personal alejada del foco mediático. De hecho, hasta la fecha, no se le conoce ninguna pareja.