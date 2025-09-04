Conciertos de Radiohead en Madrid: fechas, cuándo salen las entradas a la venta y precios

La banda británica Radiohead ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia con una gira europea que comenzará en Madrid. Será la primera vez que Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Phil Selway se reúnan para una serie de conciertos completos desde 2018.

Radiohead lanzó este mes de agosto su último álbum en directo y, como sorpresa para todos los fanáticos, los británicos han decidido hacer una gira europea en la que Madrid está presente. Así, Radiohead actuará este 2025 en Italia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania, aunque la gira empezará en España con cuatro fechas de conciertos en el Movistar Arena de Madrid.

Radiohead no se embarcaba en una gira desde 2018, cuando cerraron el tour de presentación de A Moon Shaped Pool. Durante estos años, sus miembros se centraron en proyectos paralelos: Thom Yorke y Jonny Greenwood formaron The Smile, Ed O’Brien publicó su álbum en solitario Earth, y Colin Greenwood giró con Nick Cave

¿Cuándo tocan en Madrid?

Madrid tendrá el honor de abrir la gira con cuatro conciertos consecutivos en el Movistar Arena:

Martes, 4 de noviembre

Miércoles, 5 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre

Sábado, 8 de noviembre

Estos recitales forman parte de una serie de 20 fechas confirmadas en varias ciudades europeas, entre ellas Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

Cómo conseguir entradas

El proceso de compra está diseñado para evitar la reventa masiva y garantizar que los boletos lleguen a los fans:

Registro previo : Es obligatorio inscribirse en radiohead.com

entre el 5 de septiembre a las 11:00 (hora peninsular española) y el 7 de septiembre a las 23:00 horas.

: Es obligatorio inscribirse en radiohead.com entre el 5 de septiembre a las 11:00 (hora peninsular española) y el 7 de septiembre a las 23:00 horas. Códigos de acceso : Los solicitantes recibirán un correo antes del 10 de septiembre informando si obtienen un código de desbloqueo. Si no lo consiguen, pasarán automáticamente a una lista de espera.

: Los solicitantes recibirán un correo antes del 10 de septiembre informando si obtienen un código de desbloqueo. Si no lo consiguen, pasarán automáticamente a una lista de espera. Compra oficial : Con el código, se podrán adquirir hasta cuatro entradas para una sola fecha a partir del 12 de septiembre, en la plataforma oficial habilitada. La venta se organiza por orden de llegada.

: Con el código, se podrán adquirir hasta cuatro entradas para una sola fecha a partir del 12 de septiembre, en la plataforma oficial habilitada. La venta se organiza por orden de llegada. Reventa controlada: Cualquier transferencia o reventa solo podrá hacerse mediante el sistema oficial, siempre al precio original. Entradas obtenidas por vías externas corren riesgo de cancelación.

Precio de las entradas

Los precios varían según la ubicación y el tipo de experiencia:

Pista (de pie): 97 euros.

(de pie): 97 euros. Grada : desde 55 € hasta 135 euros.

: desde 55 € hasta 135 euros. VIP: 253 euros.

A estas cantidades se suman gastos de gestión, que dependerán de la cantidad de entradas que se adquieran.