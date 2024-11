‘Como la Lola’: la letra de la canción de Chloe DelaRosa para Eurovisión Junior 2024

Regresa Eurovisión Junior. El popular certamen musical vuelve, un año más, para presentar a los pequeños talentos de Europa. Una lucha donde la mejor voz de cada país se subirá al escenario para defender su tema frente a sus competidores. Un encuentro muy esperado que tendrá lugar este 16 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid. Una velada única donde Chloe DelaRosa se presenta como la candidata a presentar a España con el tema Como la Lola.

La artista, de 9 años, ha logrado conquistar a todos con su arte y carisma. Un indudable talento que ha llamado la atención de los altos cargos de Televisión Española. Por ello, la cantante se subirá al escenario para enfrentarse a 16 candidatos. Una puesta en escena muy esperada con la que promete no dejar indiferente a nadie. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para ofrecer la letra al completo.

Letra de Como la Lola, canción que representará a España en Eurovisión Junior 2024

¡Eh!

¡Como la Lola!

¡Como la Lola!

En mi escuela todos dicen que estoy loca.

Pero no me importa porque se equivocan.

Voy a echarle ganas, voy a echarle fe.

Los sueños más grandes al principio son bebés.

Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario.

Es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario.

Ya desde la cuna cogía el sonajero.

Como si fuera un micro pa cantarle al mundo entero.

Que de mayor yo quiero ser cantista, cantante y artista, la protagonista.

What! What! What!

Como la Taylor, Como la Karol.

Yo quiero ser la motomami de mi barrrio.

Como la Olivia

Como la loba (la Shaki)

Pero universal como la Lola.

Como la lo-lo-lo Lola La-la la lo-lo-lo Lola

Como la lo-lo-lo-lo (Quién?) Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

¡Como la Lola! (¡Eh eh eh eh!)

¡Como la Lola! ¿Quién dijo miedo? Es solo un juego.

Cero postureo.

Amo lo viejo, amo lo nuevo.

El arte verdadero.

Quema como el fuego y es profundo como el mar.

Y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo voy a ser cantista.

What! What! What!

Como la Taylor, como la Karol.

Yo quiero ser la motomami de mi barrio.

Como la Olivia, como la loba (la Shaki).

Pero universal como la Lola.

¡Pero universal como la Lola!

Como la lo-lo-lo Lola La-la la lo-lo-lo Lola Como la lo-lo-lo-lo (Quién?) Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

Como la lo-lo-lo Lola La-la la lo-lo-lo Lola

Como la Olivia, como la loba (la Shaki).

Pero universal como la Lola.

(Como la Lola) Quiero cantar en cada ciudad.

(Como la Lola) ¡Y quiero ver a toda Europa bailar!

Somos pequeños y queremos soñar.

Music wins, I wanna dance!

(Como la lo-lo-lo Lola La-la la lo-lo-lo Lola) Como la lo-lo-lo Lola La-la la lo-lo-lo Lola

Como la lo-lo-lo Lola

Como, como, como la Lola, Lola.

¡Como la Lola!

(Como)

¡La Lola!