Coldplay se hace viral por su gesto con unos fans que no fueron a un concierto por la cancelación de sus vuelos

La banda Coldplay ha querido tener un detalle con algunos fans que se perdieron su concierto en Australia por un problema externo al grupo. El grupo se encuentra en mitad de su gira Music of the Spheres, que ya ha recorrido un gran número de países, entre ellos España y que tiene previsto continuar el próximo 2024.

Y es que los vuelos que partían hacia Perth, donde tuvo lugar el concierto, desde Adelaide y desde Brisbane fueron cancelados. Esto provocó que muchos fans que habían reservado los vuelos para ir a ver a Coldplay se perdieran el concierto. Esto llegó a oídos de los miembros de la banda y quisieron tener un gesto con los afectados para que pudieran disfrutar del espectáculo.

Por eso, la banda ha emitido un comunicado por redes sociales donde han puesto solución a lo sucedido. Pues la banda ha querido regalarle entradas gratis a quienes se perdieron el concierto de Perth. Un detalle que ha conmovido a los seguidores del grupo de Chris Martin.

«Sentimos mucho la noticia de los fans que no pudieron asistir a los conciertos de este fin de semana en Perth debido a dos vuelos cancelados desde Adelaida y Brisbane», comenzaban diciendo en un comunicado a través de Twitter. «Si tenías reserva para viajar en VA721 el miércoles por la noche o VA474 el jueves por la noche y tenías una entrada/entradas para el show de Perth, a la banda le gustaría ofrecerte una entrada/entradas gratis para las fechas australianas de 2024».

