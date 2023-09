Chris Martin pone fecha al lanzamiento del nuevo disco de Coldplay

El nuevo disco de Coldplay cada vez está más cerca. El grupo británico continua imparable con su gira, Music of The Spheres World Tour, gira con la que continuarán hasta verano del año que viene. No obstante, antes de que digan adiós a los escenarios verá la luz su esperado nuevo disco.

Así lo ha revelado el propio Chris Martin, durante un encuentro con fans que tuvo lugar en Seattle. Allí, el vocalista de la banda estuvo charlando animadamente con sus fans y respondiendo a todo tipo de preguntas, entre ellas, la fecha de lanzamiento de su nuevo disco.

Tal y como el vocalista de la banda explicó hace unos meses el decimoséptimo trabajo de estudio del grupo continuará la misma línea temática que iniciaron en Music of the Spheres, pues hasta 2025 (fecha en la que se tomarán un descanso) anunciaron que lanzarían un total de tres discos.

De esta forma, durante el encuentro con unos cuantos fans afortunados de la banda, Chris Martin confirmó que el nuevo álbum de la banda londinense, bajo el título de Moon Music, verá la luz en mayo de 2024, unos meses antes de que se termine su gira actual.

Sobre este lanzamiento, hace unos meses el propio Chris Martin reveló que el nuevo disco de la banda «será el segundo volumen de Music of The Spheres. Tardará un tiempo en salir, pero es posible que comencemos a tocar algunas canciones en algún momento de este año».

Además, el artista también habló sobre el disco que la banda lanzará en 2025. «Nuestro último disco saldrá en 2025 y después de eso, creo que solo nos dedicaremos a salir de gira», expresó. De esta forma, el último disco de Coldplay verá la luz el año en el que se cumplan 28 años desde la formación de la banda.

When Chris Martin shows up to your party and tells everyone that Moon Music will be out next May

📍 Hard Rock Café Seattle pic.twitter.com/od7NMNTcQ1

— ColdplayXtra (@coldplayxtra) September 20, 2023