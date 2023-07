Coldplay confirma nuevas fechas para su gira por Europa: ¿qué ciudades visitarán?

Los fans de Coldplay están de enhorabuena, pues la banda británica ha anunciado la ampliación de las fechas de su gira mundial hasta 2024. Chris Martin y el resto de los integrantes de la banda continúan inmersos en su Music of The Spheres World Tour y se preparan para seguir llevando su inigualable espectáculo a más ciudades de todo el mundo.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, Coldplay ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y ha cautivado a millones de personas con sus himnos inolvidables. Su gira del 2024 ha generado una oleada de emoción entre los seguidores de la banda, que esperaban ansiosos las nuevas ciudades que pisarán sus ídolos.

La gira Music of The Spheres World Tour es un viaje emocional a través de la discografía de Coldplay. Una producción espectacular con efectos visuales deslumbrantes, pirotecnia y tecnología de vanguardia, todo diseñado para crear un ambiente mágico y envolvente.

Register now for first ticket access at https://t.co/x6SOofcfN1

✨ New European dates announced for summer 2024 in Athens, Bucharest, Budapest, Lyon, Rome, Düsseldorf, Helsinki, Munich, Vienna & Dublin

El repertorio de la banda abarca desde sus mayores clásicos hasta las canciones más recientes de su próximo álbum. Con temas como Viva la Vida, Fix You, Adventure of a Lifetime y muchos más, la gira ofrece un espectáculo musical pensado para todos los gustos y generaciones.

Las nuevas fechas de la gira de Coldplay están previstas para abarcar nuevas ciudades, como Roma, Bucarest, Lyon, Atenas, Helsinki, Viena o Munich, llevando su música a todos los rincones del planeta. No obstante, de momento no han añadido nuevas fechas para España.

Las entradas para esta esperada gira saldrán a la venta general este 28 de julio, y se espera que la demanda sea masiva una vez más. Por otro lado, también habrá una preventa especial este 25 de julio, para que los fans de la banda británica no se queden sin entradas para el que promete ser uno de los eventos más destacados del 2024.

🪐 Everything you need to know about the new Coldplay dates in Europe 2024:

Artist pre-sale, submit in https://t.co/PE1kVtbsgY

Artist pre-sale: July 25th

General sale: July 28th#MusicOfTheSpheresWorldTour #MOTSWT2024 pic.twitter.com/i069rLVfj3

— Coldplay Access (@coldplayaccess) July 20, 2023