Coldplay sorprende a sus fans con una espectacular versión de un clásico de Backstreet Boys

Coldplay continúa haciendo historia con su gira Music of the Spheres World Tour. El grupo británico se encuentra en la segunda etapa de su gira europea, protagonizando momentos para el recuerdo cada noche. Y el último de ellos tuvo lugar durante su concierto en Suecia.

En mitad del concierto, Chris Martin sorprendió a todos los asistentes al versionar sentado al piano una de las canciones más conocidas de los Backstreet Boys, enloqueciendo al público al tocar los primeros acordes de Everybody, del año 1997.

Como era de esperar, este momento se convirtió en uno de los más comentados y especiales del concierto. El vocalista de Coldplay siempre sorprende con sus improvisaciones sobre el escenario, ya sea invitando a alguien del público a subirse a cantar junto a él, o interpretando alguna versión de canciones de otros artistas.

La improvisación de Chris Martin al piano en esta ocasión se trataba de un tributo a los compositores Max Martin y Denniz Pop, quienes escribieron y produjeron el tema, y son de Suecia. De esta forma, el músico quiso hacer un homenaje a los creadores de una de las canciones más emblemáticas de la historia de los Backstreet Boys.

Los integrantes de los Backstreet Boys se sintieron muy halagados con el homenaje del artista en el último concierto de Coldplay, por lo que no tardaron en subir a sus redes sociales un fragmento del momento para agradecérselo.

«¡Vibrando con la versión de Everybody (Backstreet’s Back) de Coldplay! Verdaderamente un honor», se puede leer en el mensaje compartido a través de la cuenta de Twitter del grupo estadounidense, que ya cuenta con miles de reacciones.

Buzzing from @coldplay’s cover of Everybody (Backstreet’s Back)! Truly an honor. 🙏#MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/lVROEpS9vj

