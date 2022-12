Coldplay anuncia que en 2023 llegarán con nueva música

La nueva música de Coldplay llegará en 2023. Así lo han desvelado los propios integrantes del grupo británico a través de sus redes sociales, donde han anunciado que los próximos 12 meses estarán cargaditos, pues la nueva música llegará casi a la misma vez que su nueva gira europea.

A través de su cuenta de Twitter, el grupo británico ha compartido algunos detalles de la nueva música que están preparando. Por si fuera poco, han revelado algunos de los artistas que están escuchando durante estos días, y que podrían servirles de inspiración para su nuevo disco.

“Hola a todos, espero que todos estén muy bien. Aquí hay algunas cosas que me encantan en este momento”, se puede leer en la imagen que han publicado en sus redes sociales, donde escriben una lista de los músicos que están escuchando en este momento.

En esta lista, están incluidos The 1975, Inhaler y Stormzy, algo que para sus fans también podría tratarse de una pista de sus próximas colaboraciones. El tuit del grupo termina con la frase “estamos en el estudio”. Una frase que ha desatado la locura entre sus fans, que no pueden esperar a escuchar sus nuevas canciones.

A pesar de que en reiteradas ocasiones han expresado su deseo de tomarse un descanso indefinido en el año 2025 para disfrutar de los logros conseguidos hasta la fecha y de su vida personal, parece que a los integrantes del grupo aún les queda mucha música con la que seguir sorprendiendo a sus fans.

Por otro lado, esta misma semana Coldplay ha conseguido el certificado de platino en Estados Unidos por My Universe, su colaboración con BTS, incluida en su último álbum de estudio, Music of the Spheres. Un nuevo hito que se suma a todos los conseguidos desde el lanzamiento del disco.

My Universe = RIAA Certified Platinum in the US 💫 Congratulations to our brothers @BTS_twt + thank you everyone 💜🐙✨ pic.twitter.com/O9OxLvLw02

— Coldplay (@coldplay) December 12, 2022