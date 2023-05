Coldplay amplía las fechas de su gira mundial con nuevos conciertos en Asia y Australia

Coldplay continúa añadiendo nuevas fechas a su gira mundial. El grupo británico liderado por Chris Martin está a punto de comenzar la segunda etapa europea de su Music Of The Spheres World Tour, y cuando parecía que la gira se terminaría en octubre en Los Ángeles, han anunciado su regreso a Asia y Australia.

A través de sus redes sociales, los integrantes de Coldplay han anunciado que su nueva gira llegará a Asia y Australia en noviembre de 2023. De esta forma, el Music Of The Spheres World Tour sigue ampliándose después de más de un año de conciertos por todo el mundo.

Las fechas de su gira por Asia y Austria incluyen los primeros conciertos de la agrupación en Tokio desde el año 2017, así como su debut en Kaohsiung, Jakarta y Kuala Lumpur y un concierto único en Perth, siendo la primera fecha en Australia Occidental desde 2009.

✨ Asia & Australia dates announced for November 2023 // Tokyo, Kaohsiung, Jakarta, Perth & Kuala Lumpur // Ticket info at https://t.co/zvmn4wjE3J #MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/9B0SwT9m0c — Coldplay (@coldplay) May 9, 2023

De esta forma, el Music Of The Spheres World Tour va camino de convertirse en una de las giras más multitudinarias de la historia. Una gira con la que el grupo británico ha llenado diez veces el estadio River Plate de Buenos Aires o colgado el cartel de sold out en Barcelona cuatro noches seguidas, entre otros muchos logros.

Una gira en la que la banda ha apostado por la innovación y la sostenibilidad, con iniciativas como conciertos diseñados con energía 100% renovable en casi todos los países. Fue meses antes de comenzar su nueva gira cuando se comprometieron a reducir las emisiones de la gira en un 50%, y los artistas están cumpliendo con su palabra.

Entre el repertorio de la nueva gira de Coldplay, no faltan grandes clásicos del grupo como Yellow, The Scientist, Fix You o Viva La Vida, así como las canciones de su nuevo disco, entre las que destacan Higher Power o My Universe. Un show que merecen la pena ser vistos por lo menos, una vez en la vida.