‘Cifras y Letras’: TVE cancela por sorpresa la emisión del programa de hoy, jueves 15 de mayo

Aitor Albizua se ha convertido en una de las caras más importantes de TVE en los últimos meses. Desde hace dos semanas intenta hacer subir, sin éxito, las audiencias de La familia de la tele, pero donde sí ha conseguido grandes resultados es en La 2, gracias a una nueva versión del mítico Cifras y letras. El concurso ha conseguido hacerse un hueco en un horario muy competido, ya que coincide con grandes formatos como La Revuelta o El Hormiguero. Aunque es imposible alcanzarlos, obtiene audiencias muy por encima de las que está acostumbrada la segunda cadena pública, pero eso no ha evitado que en la noche del jueves haya desaparecido de la parrilla de la programación.

El concurso ha logrado acercarse a medias del 6 % de share, comenzado a estar muy cerca de programas como El Intermedio y First Dates, las propuestas de laSexta y Cuatro en el mismo horario. Es, junto a Saber y ganar, el gran éxito de la segunda cadena, por eso parece imposible que puedan prescindir de él, pero la RTVE está obligada a dejar su hueco a otra emisión, aunque sólo será por un día, para tranquilidad de sus seguidores.

El jueves 15 de mayo será el momento de emitir la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2025, una obligación que RTVE deberá atender si no quiere ser multada por la UER, la organizadora del festival. Debido a que no suele dar grandes resultados, la corporación ha decidido que al no contar con el aliciente de la actuación de Melody, algo que sí pasó en la primera semifinal, sería mejor trasladarlo de canal.

La emisión del festival comenzará a las 21:00 h y terminará alrededor de las 23:15 h, cuando se conozcan los nombres de los países que participarán en la final del sábado. El gran perjudicado de esta maniobra es Cifras y letras, que tendrá que esperar a la noche del viernes 16 de mayo para regresar con sus admiradores.

Por contra, este movimiento beneficia a La 1, que podrá mantener la emisión de La Revuelta, desde las 21:40 y hasta las 23:00 h, además de poder emitir la segunda entrega de Futuro imperfecto, el nuevo programa de Andreu Buenafuente. De esta manera, TVE ha recuperado el tándem que hacían David Broncano y el humorista catalán en su etapa de Movistar Plus+.

Los eurofans deberán estar atentos, ya que el baile de cadenas no acabará el jueves. Los que quieran ver la final en directo, en la que se podrá ver de nuevo actuar a Melody, puesto que España pasa directamente a la final por pertenecer al Big Five, como te explicamos en Happy FM, deberán hacerlo en La 1.

En este día, la cadena ha preparado una emisión especial de La familia de la tele, que comenzará a partir de las 19:00 h y que acabará a las 20:30 h, momento en el que tendrá que dejar paso a una edición reducida de El Telediario antes de la emisión de la gran final. El afectado esta vez será Cine de Barrio, que no se emitirá esta semana