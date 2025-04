Tu cara me suena se ha convertido en el lugar en el que se producen numerosos reencuentros entre ex compañeros de Operación Triunfo y también profesores, algo que no es casualidad, ya que ambos programas son creación de la productora Gestmusic. Si en la edición pasada fue David Bustamante el que se reencontró con su compañera Chenoa y con Ángel Llácer, que fuera su profesor de interpretación, en 2025 es Gisela la que representa a los triunfitos de la primera edición del programa. Pese a que ya han pasado más de 20 años, se siguen sacando a la luz varios secretos del programa que seguían ocultos.

La catalana está quitándose la imagen de mujer dulce que todos teníamos de ella gracias a su vinculación con Disney, para demostrar que es una de las más divertidas del casting de esta edición. Este viernes se ha tenido que enfrentar al reto de meterse en la piel de Nathy Peluso, cantando su canción titulada Salvaje, uno de los éxitos de la artista latina. Por segunda semana ha sorprendido a los espectadores y al jurado por haberse metido en el papel y ser una de las que mejor está entendiendo el concepto del programa, lo que la convierte automáticamente en una de las favoritas.

Tras su actuación llegaba el turno de las valoraciones, momento en el que Lolita Flores ha desvelado que ella es una de las pocas artistas salidas de OT a las que ha seguido con el paso de los años. «Siempre me has gustado y me ha gustado tu manera de ser, yo eso lo valoro mucho en un concurso», le ha dicho, destacando que ha sabido combinar el divertirse, con hacer bien las imitaciones.

Chenoa, que la conoce desde hace 23 años, sí que conocía esta actitud más alocada de su amiga, por eso Manel Fuentes le ha pedido que contase alguna anécdota del pasado, momento que ha aprovechado Lolita para meterla en un compromiso. «Cuenta algo, hija. Cuando te pillo con Bisbal en el baño», una frase que ha levantado los gritos de todo el público. La cara de Chenoa ha sido todo un poema, por lo que se ha notado perfectamente que no estaba en el guion del programa.

La argentina no ha podido evitar reírse y negar esa frase de su compañera de jurado, pero ha recordado que, precisamente, a la que pillaron haciendo algo fue a Gisela. «¡Rosa pillo a Gisela, a mí no!», ha gritado ante la locura ya desatada de todos.

La concursante rápido ha querido aclarar que la pillaron, pero que en ningún caso fue con Bisbal. Ángel Llácer, que sí que estuvo presente como profesor en aquella edición (como profesor de interpretación), ha dado la puntilla: «¡Aquello era Sodoma y Gomorra!».

El romance de Gisela en ‘Operación Triunfo’

La catalana ha sido una de las concursantes que han sabido mantener su vida privada alejada de los medios, ya que su imagen como cantante siempre ha estado ligada al mundo Disney. Pero en 2023 decidió desvelar que mantuvo una pequeña relación con uno de sus compañeros de academia, algo que era completamente normal al encerrar a un grupo de chicos y chicas jóvenes durante meses.

La de Bisbal y Chenoa se llevó todas las atenciones, lo que hizo que la de Gisela y David Bustamante pasase inadvertida. Aunque no ha confirmado que fuese con el cántabro con el que fue sorprendida por Rosa en los baños de OT, uno de los pocos lugares en los que había cámaras, todo hace pensar que sí.

«No queríamos que se hablara de un beso, queríamos que se hablara de nuestra carrera, y por eso nunca lo dijimos», confesó ante las cámaras de Socialité en una charla en 2023. En el mismo programa también dejó caer que había más ex parejas relacionadas con el mundo de OT y que podría hacer una canción «como Shakira» sobre ello, pero prefirió guardarse los nombres.