La estrella internacional Charli XCX ha anunciado las fechas de su gira por Estados Unidos y Europa. Una gira muy esperada por todos sus fans, en la que presentará su quinto álbum de estudio ‘CRASH’, que verá la luz el próximo 18 de marzo de 2022.

De esta forma, la artista británica ha compartido a través de sus redes sociales que el próximo 7 de junio de 2022 actuará en Madrid, concretamente en la conocida sala La Riviera.

Las entradas para todos los conciertos de la gira se podrán conseguir a través del portal Live Nation. Para todos los usuarios registrados habrá una preventa exclusiva el próximo jueves 11 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Mientras que la venta general será a partir del viernes 12 de noviembre, a la misma hora.

CRASH the live tour is coming… these shows will be spectacular… let the bloodbath begin🩸

uk angels – pre-order CRASH through my official store before november 9 at 9pm gmt to receive early access to my tour. tickets go onsale starting november 10 https://t.co/9e79OFwkDT pic.twitter.com/WZc8D3B5xZ

— Charli (@charli_xcx) November 5, 2021