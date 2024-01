Chanel habla en ‘El Hormiguero’ sobre ‘Eurovisión’: «No hay cabeza humana que aguante tanta presión»

Tras la visita del cantante Saiko, El Hormiguero continúa su semana más musical gracias a la entrevista a Chanel Terrero. La que fuera tercera clasificada en Eurovisión 2022 con su SloMo acaba de publicar ¡Agua!, su primer y esperado disco, que salió a la venta 12 de enero.

La invitada arrancó la charla dejando claro que está viviendo un gran momento personal. «Estoy muy feliz, muy contenta de volver aquí con la pedazo de noticia de que ya por fin he sacado disco», decía mientras Pablo Motos enseñaba su trabajo en formato vinilo.

Muchos siguen pensando que su carrera tras lo conseguido en Eurovisión ha estado mal gestionando, llegando este disco mucho más tarde de lo que debería. «Todo sucedió tan rápido que yo quería dar mi mejor versión, quería hacer un trayecto, aparte de creación, de introspección, de saber qué era yo como artista, de no convertirme casi en una especie de marioneta», ha comentado.

Por suerte ha podido tomarse el tiempo necesario y ahora ya está lista: «Estoy muy orgullosa del disco y desde luego que es mi mejor versión, así que estoy superfeliz».

Pero la carrera de la invitada de El Hormiguero, pese al éxito, ha estado llena de piedras en el camino desde que consiguió vencer en el Benidorm Fest. Las críticas por su victoria ante las Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, que parecían las grandes favoritas, le llegaron casi desde el minuto uno y se convirtieron en asunto de interés nacional.

«Realmente creo que no hay cabeza humana que esté preparada para tanta atención, para lo bueno y para lo malo, para tanta presión, pero la verdad que yo tuve mucha suerte porque me rodeé de mi gente, me enfoqué en los ensayos, en el trabajo, nunca perdí la ilusión y al final recuerdo esa época con muchísimo amor», ha comentado sobre el proceso que vivió desde que fue elegida como representante de España en el festival.

Aunque era algo de lo que ya ha hablado en varias ocasiones, Chanel volvió a ser preguntada por si necesitó ayuda psicológica para aguantar la prensión. «Yo voy a terapia desde que soy pequeña y doy las gracias a mis padres de haberme dado la oportunidad, porque creo que se debería dejar de hablar de esto como tabú y sigo yendo a terapia. Igual que vamos al gimnasio del cuerpo, hay que ir al gimnasio de la mente», ha explicado.

La afición de Chanel por el Bingo

Un dato que solo sus más cercanos conocen es su afición al bingo, algo que ha contado a los espectadores: «Me encanta ir al bingo, soy una binguera, me encanta. Me encanta jugar en general, sin llegar a la ludopatía». Aunque en algunos momentos ha tenido que dejar de jugar para hacerse fotos con fans, lo cierto es que tiene suerte en el juego: «El otro día canté un bingo de 999,99 euros».