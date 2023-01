Chanel confirma que no actuará en ‘Benidorm Fest 2023’, pero sí entregará el trofeo al ganador

Chanel ha confirmado que no actuará en el Benidorm Fest 2023. La ganadora de la primera edición del festival para escoger al representante de España en Eurovisión, confirmó este lunes la decisión que había tomado respecto a la edición de este año.

Ante la inminente llegada del Benidorm Fest 2023, que emitirá su primera semifinal el 31 de enero, Chanel se presentaba como una de las actuaciones más esperadas, pues sus fans creían que sería ella quien abriría el festival. No obstante, ha optado por dejar todo el protagonismo a los concursantes de esta edición.

«No voy a actuar en el Benidorm Fest. Más que nada porque creo que es el momento de los artistas que están compitiendo. Desde mi posición, mi forma de respetar eso es esa, voy a ir a apoyar, obviamente, voy a estar nerviosísima y voy a estar entregando el trofeo, pasándole como la corona de las misses, pero es momento de ellos», se justificaba la artista.

❗️Chanel revela que ha optado por esta decisión porque considera que no es su momento en Benidorm y prefiere apoyar a los concursantes desde un segundo plano. — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) January 16, 2023

«No deliréis, chicos. Lo que hago, lo hago con todo el amor del mundo y con todo el respeto. Que no haya colapso, no pasa nada. Es una decisión que he tomado y que ya os he explicado y se vendrán más cosas», añadía Chanel ante el revuelo generado tras sus declaraciones, recordando que Blas Cantó tampoco actuó el año pasado.

Por otro lado, la artista explicó que de momento no repetirá como representante de España en Eurovisión: «Ahora mismo estoy en un proceso de creación. Entonces, no voy a decir ‘de esta agua no beberé’, porque nunca se sabe, pero tengo el sentimiento de que esto ha sido algo tan grande, tan heavy y tan guay que creo que otros artistas deben vivirlo».

«Ha sido una experiencia irrepetible porque, al ser la primera vez, es algo tan mágico que no va a volver a suceder así», defendió la artista. «No digo que no, porque estoy con un sabor de boca superguay, pero me parecería egoísta volver», añadió.