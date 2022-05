El pasado sábado 30 de abril, Alberto Núñez Feijóo protagonizó una esperada entrevista en ‘Mi casa es la tuya’, pero nadie sabía que sería una despedida. Bertín Osborne y sus invitados se han caído de la parrilla de Telecinco. ¿Por qué no hay programa nuevo hoy sábado 7 de mayo?

Tras la nueva victoria de Antena 3, siendo líder de audiencia en abril por sexto mes consecutivo, la cadena de Fuencarral ha revolucionado su programación de las noches de los fines de semana. Tras la llegada de ‘Supervivientes: conexión Honduras’ al domingo, se suceden más cambios.

Alberto Núñez Feijóo: “No perdonaría a un compañero de partido que esté en política para lucrarse”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/KDGIk0prZi — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 30, 2022

El esperado estreno de ‘Déjate querer’, el nuevo programa de Toñi Moreno para sustituir a ‘Volverte a ver’ ha provocado cambios en cadena que han afectado de manera directa a ‘Mi casa es la tuya’. El programa de la andaluza desde el viernes 6 de mayo la noche de los viernes.

Este movimiento obliga a que ‘Viernes Deluxe’ regresa a su lugar habitual de los sábados después de intentar, sin éxito, competir contra ‘El Desafío’. De esta manera, Jorge Javier Vázquez y todo su equipo vuelven a trabajar los sábados, donde hasta ahora se había asentado Osborne.

Este movimiento no ha sido casual, ya que ‘Mi casa es la tuya’ ha terminado su temporada, lo que significa que no hay más entregas grabadas. Al no haber comunicado por parte de la cadena, se desconoce si este podría ser una adiós definitivo.

A pesar de que ha tenido grandes momentos, llegando a liderar con solvencia, el programa de entrevistas ha tenido una dura lucha con ‘Quién quiere ser millonario, aunque el concurso de Juanra Bonet ha salido victorioso en más ocasiones.

Por ahora no hay más información, ni por parte de la productora ni de la cadena, por lo que queda en el aire su continuidad. En el hipotético caso de que se cancelase, Osborne seguiría teniendo presencia en televisión gracias a ‘El show de Bertín’, que se emite en Canal Sur y Telemadrid.