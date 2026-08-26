Aunque a Yola Berrocal la conocemos por sus escándalos y su paso por programas como Supervivientes, lo cierto es que su primer paso por televisión no tuvo nada que ver con los programas de Telecinco. Lejos de los realities, la ahora representante de famosos se estrenó ante las cámaras en un concurso de La 2, un lugar en el que muchos seguro que no esperaban verla. Pero si algo ha sabido Yola Berrocal durante sus años en televisión ha sido ganarse el cariño del público con su forma de ser. Gracias a su sinceridad ha conseguido el triplete tras ganar Hotel Glam, en 2003, El reencuentro, en 2011, y en 2020 La casa fuerte.

Yola puede presumir de haber sido subcampeona de Supervivientes en el año 2016, algo a lo que muy pocos famosos han podido llegar. A pesar su gran pasado en Telecinco, su debut en televisión fue en un programa muy distinto. Hay que remontarse hasta el año 1994 en La 2, cadena minoritaria actualmente pero que en el pasado tuvo gran audiencia, para poder ver el programa Cómo lo ves, presentado por Joaquín Prat. El nombre del presentador será un dato que más adelante será muy importante.

En él, dos familias participaban en un clásico programa de preguntas y respuestas de cultura general. El funcionamiento era parecido a Ahora caigo, pero enfrentando a diferentes miembros de dos familias. Entre los miembros de la familia Pascual se encontraba una joven y desconocida Yola Berrocal.

Ajena a la cantidad de horas de televisión que protagonizaría años más tarde, debutó respondiendo preguntas en un concurso. Aquel debut fue el comienzo de una enorme carrera en la que desde hace años está centrada en el mundo de la representación.

Tras ser estrella de realities y programas, Yola es ahora mismo representante de famosos. Entre sus clientes tiene a concursantes de realities, cantantes y famosos de todo tipo del mundo de las redes sociales. De esta manera ha sabido utilizar sus conocimientos del negocio televisivo para emprender una nueva aventura sin necesidad de tener que ser ella la protagonista de los programas y las polémicas.