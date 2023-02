El pasado viernes Carmen Lomana se enfrentó al polígrafo de Viernes Deluxe. La empresaria respondió a las preguntas planteadas por el programa de Telecinco, mientras que Conchita desvelaba si había dicho la verdad, o si por el contrario había mentido.

«Empezamos una relación de amistad y yo no me di cuenta de que Naty me hacía la vida imposible hasta más tarde», relató Carmen Lomana sobre su amistad con la socialité. «Estando en una fiesta en Ibiza me echaron por su culpa», confesó.

Carmen Lomana se encontraba en una fiesta cuando cuatro personas se le acercaron de malas formas: «Me dijeron que me fuera, que yo qué hacía allí. Al cabo de un rato la dueña me dijo que me tenía que marchar porque sus amigas no quería que estuviera allí», contó.

¿Es cierto que cuando llegaste a Madrid, Naty Abascal y otra famosa te hicieron la vida imposible?

SÍ, VERDAD. #polilomana — Deluxe (@DeluxeSabado) February 3, 2023

Además, la empresaria y colaboradora también respondió a la polémica del desfile de Dior en Sevilla. «No sé por qué no me invitaron, ya que soy clienta desde hace muchos años y he hecho muchas cosas con ellos. Me merecía estar allí», explicó en el programa Viernes Deluxe.

De repente, en el plató se apagó la luz en plena entrevista. «¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado, por favor, qué ha pasado?», gritó María Patiño, después de que la luz del plató se apagase repentinamente interrumpiendo la entrevista de Carmen Lomana, que no podía disimular el susto.

De repente, en ese momento empezó sonar la música. Era La Húngara, que comenzaba a cantar la canción Tengo que impedir esa boda, que tan viral se hizo en las redes sociales el año pasado.