La colaboración de C Tangana y Nathy Peluso sigue dando que hablar. ‘Ateo’ ha sido una revolución a todos los niveles, y no por la letra de la canción en sí, sino por el videoclip que la acompaña, que ha generado todo tipo de reacciones. La última de ellas, la de Carmen Lomana.

Desde el lanzamiento del videoclip de ‘Ateo’, se han producido todo tipo de hechos, que ni los artistas se esperaban, desde decenas de personas rezando con velas delante de la catedral de Toledo como “acto de reparación”, tras la grabación del videoclip, hasta la dimisión del Deán que permitió que se grabase el videoclip en la catedral.

Un asunto que este jueves se ha debatido en el programa ‘Espejo Público’. En este espacio de Antena 3 se ha emitido un fragmento del comunicado del Deán de la catedral, que asegura que C Tangana pagó 15.000 euros para alquilar la catedral para el videoclip.

📲Debate abierto por el videoclip de @c_tangana y @NathyPeluso: «Los señores lascivos dejan muy mal al clero»https://t.co/BiKv8l6OTt — Espejo Público (@EspejoPublico) October 13, 2021

Carmen Lomana, colaboradora del programa, ha considerado que al haber alquilado el recinto no se les puede poner ninguna pega, aun así, considera que una iglesia no es un lugar “para perrear”.

«No se pueden quejar, porque han pedido permiso y han pagado. Perrean y hacen lo que les da la gana. ¿Pero está bien? Yo pienso que no es un lugar para ir a perrear», ha afirmado la colaboradora.

«En muchas iglesias, los sacerdotes jóvenes dicen la misa con música, guitarras y canciones, pero hasta el momento perrear no», ha expresado. «No es lógico, y mucho menos en la catedral de Toledo, un sitio tan significativo y emblemático».

La leonesa ha terminado su explicación argumentando que «Yo no soy tan fanática como para ofenderme, pero no creo que sea el sitio adecuado», y asegurando que tanto C Tangana como Nathy Peluso le encantan.