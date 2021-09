Con el paso del tiempo, Nathy Peluso se ha convertido en una de las artistas más reconocidas no solamente en su Argentina natal, sino también en todo el mundo. En todo momento ha sorprendido con su espectacular voz y su enorme talento para la música. Todo el éxito cosechado no es producto de la casualidad. ¡Se lo está ganando a pulso!

Durante todos estos meses, si por algo se ha caracterizado Nathy Peluso es que siempre sabe cómo sorprender a todos y cada uno de sus seguidores. Recientemente dio la sorpresa al anunciar que había preparado una versión muy especial de una de las canciones que, históricamente, más nos ha marcado.

Estamos hablando de ‘La Despedida’, de Daddy Yankee. En una época donde se baraja la posibilidad de que el artista se retire de la industria, Nathy Peluso ha querido hacerle un homenaje de la mejor manera que sabe: con música. Por ese mismo motivo, a través de ‘Spotify Singles’, ha sorprendido con esta versión tan suya de esta canción.

https://t.co/qRnMV40FCB LA DESPEDIDA ya en spotify vayan a escucharla a bailarla y a llorarla. @daddy_yankee no t vayas nunka ❤️ pic.twitter.com/On8N1lRQg1 — Nathy Peluso (@NathyPeluso) September 29, 2021

La argentina dio la noticia a través de sus redes sociales: “LA DESPEDIDA ya en spotify vayan a escucharla a bailarla y a llorarla. @daddy_yankee no t vayas nunka”. Los más fieles seguidores de la artista no dudaron en entrar en la plataforma digital para disfrutar de este precioso regalo que les había brindado.

Un regalo que ha emocionado muchísimo. Tienes que escucharla durante varios segundos para darte cuenta de que es el éxito de Daddy Yankee. ¡Le ha dado un cambio absolutamente radical y en todos los sentidos! Al hacerla tan suya ha vuelto a demostrar que estamos ante una de las mayores artistas de esta generación.

Las reacciones de los seguidores no han tardado en llegar. “La versión de La Despedida de Nathy Peluso es todo lo que está bien en la vida” o “Hoy solo me mantiene viva esta canción” son algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales. ¿Aún no has escuchado la versión de ‘La Despedida’ de Daddy Yankee? ¿A qué estás esperando?