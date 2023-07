Carmen Borrego sorprende al entrar en directo en ‘Fiesta’ para defender a Alejandra Rubio

Alejandra Rubio se ha convertido, poco a poco, en una de las colaboradoras más destacadas de la televisión de nuestro país. La hija de Terelu Campos ha crecido a pasos agigantados y ya es una de las colaboradoras fijas en algunos programas de Mediaset, como en Fiesta. Un programa en el que este fin de semana, protagonizó una polémica junto a su primo, José María, hijo de Carmen Borrego. Una polémica que hizo que la periodista entrase en directo en el programa para dar su versión de los hechos.

Todo comenzó cuando en Fiesta se abordaba la polémica de que Alejandra Rubio habría hablado mal de su primo, algo que ella negaba, aunque sí que confirmaba un distanciamiento. «Ahora mismo la situación no es igual porque la relación con su madre no es la misma, pero he hablado ahora mismo con él. Le he escrito yo porque por mentiras no paso. Si tengo que decir algo lo digo, soy sincera tanto delante como en privado. Obviamente, me ha dicho que no me preocupe y que sabe cómo son estas cosas. Ha sido por mensaje», aseguraba en el programa de Emma García.

Mientras Emma y los colaboradores abordaban el tipo de relación que tenían el hijo de Carmen Borrego y la hija de Terelu Campos, el programa recibió la llamada de la periodista, que decidió entrar en directo para poner los puntos sobre las íes en la polémica sobre su sobrina y su hijo, sacando la cara por Alejandra Rubio y demostrando lo unidas que están, a pesar de los últimos conflictos familiares.

La colaboradora Mónika Vergara ha asegurado que Alejandra Rubio rajó lo que no está escrito de su primo José María, hijo de Carmen Borrego 💣💥 #FiestaT5 https://t.co/OVQC6G7wJv — Fiesta (@fiestatelecinco) July 22, 2023

«Solo llamo para apoyar a Alejandra, para decir que tanto mi hermana como Alejandra me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida. Estoy muy agradecida. Si mi sobrina tiene un comentario de su primo, fuera del programa, está en su absoluto derecho. Todos podemos hablar de nuestra familia», decía Carmen Borrego para defender a su sobrina e hija de Terelu Campos.

Por otro lado, la colaboradora no dudaba en lanzar un dardo a Mónika Vergara, una de las colaboradoras del programa que aseguraba que Alejandra y su primo tenían una relación bastante tensa. «Me parece feísimo por parte de Mónika, que es bastante amiga mía, que le haya hecho esto a mi sobrina. Un comentario entre compañeros nunca debe ser utilizado en directo», expresaba.

Además, Carmen Borrego aseguró que esto no significa que vaya a hablar de su hijo en televisión, algo que dejó de hacer después de que su hijo casi le dejase de hablar por ello. «Todo el mundo que está ahí sentado, la primera, mi sobrina, a la que adoro, sabe que yo no hablo públicamente de mi hijo», expresaba, poniendo fin también a los rumores de que José María es el nieto favorito de María Teresa Campos.

Cabe destacar que a Alejandra no le hizo falta la defensa de su tía, pues ella misma se enfrentó a las declaraciones de sus compañeros. «Utilizar una mentira para tener una silla aquí es muy feo. Qué pena tener compañeros así, es que te has montado una película porque no le llamé caprichoso, ni malcriado, ni que es el favorito. Solo he dicho que su relación con su madre ha pasado por momentos complicados y que Jose tuvo una etapa muy rebelde y ya está. Fue una conversación privada para que todos lo tengan claro», aseguraba la joven.