Carmen Borrego pone punto y final a su amistad con Belén Rodríguez y Kiko Hernández

La posible traición de Gustavo, persona de confianza y chófer de María Teresa Campos, ha provocado grandes momentos de tensión entre la familia, en especial entre ellas y el colaborador Kiko Hernández, persona que desveló toda la información sobre las grabaciones y filtraciones por parte de este a la prensa. Ahora ha sido Carmen Borrego la que ha descubierto toda la verdad de quienes consideraban ser sus amigos.

El programa Sálvame recordaba el pasado martes las palabras de Alejandra Rubio durante su asistencia en el programa Fiesta: “Les he avisado ya muchas veces de que no confíen en él. Mucho abrazo y mucho beso, pero no es vuestro amigo”, afirmaba. Ante estas palabras, Kiko Hernández no se iba a quedar de brazos cruzados, advirtiendo que ella podría ser la mayor perjudicada de esas grabaciones, pues tanto Gustavo como algún otro miembro de la familia podrían haber estado hablando de sus intimidades o problemas más personales.

Carmen Borrego explota tras las acusaciones de Kiko Hernández: “Sé por dónde vas y no me vas a pillar 💥 #yoveosálvame https://t.co/94H4CHgGRt — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 24, 2023

Carmen Borrego contaba muy decepcionada en Sálvame que Gustavo, hombre de confianza de su madre María Teresa Campos, le había mostrado un chat con mensajes donde tanto él como Belén Rodríguez, una amiga cercana suya y Kiko Hernández, se reían de ella y de su físico: «No me encuentro bien, no estoy bien, porque cuando empiezas a darte cuenta de cómo se ha formado esto y eres consciente de que personas que forman parte de tu familia y amigos tienen un chat en el que se dedican a reírse de mí y de mi físico», comentaba cabizbaja.

«Me parece muy cruel y asqueroso y además me duele por las personas que han estrado dentro que ahora han desaparecido para siempre de mi vida. Me duele muchísimo de mi amiga Belén Rodríguez, pero esta vez ya no va a ser más mi amiga», aseguraba. Eso sí, también ha dejado claro que aunque solo se le echara la culpa a Gustavo, todos han sido responsables y es más, el chófer ha sido quién le ha enseñado todos los mensajes.

Carmen Borrego, humillada y traicionada en un chat donde Kiko Hernández y Belén Rodríguez se burlaban de su físico. Están ellos como para criticar 🤣 #lascampos #kikohernandez #belenro #yoveosalvame pic.twitter.com/9kfPHxvgYR — Maryna Barcelona (@MarynaBarcelona) January 24, 2023

«Siento pena y asco, una mezcla de las dos cosas, pero no he llorado porque estoy harta de llorar, sencillamente no estoy bien al ver que mis amigos me utilizan», decía casi entre lágrimas rompiendo así toda relación con estas cuatro personas.