Carmen Borrego explota contra Terelu Campos por un polémico comentario. Las hermanas han sido protagonistas una vez más de los programas de Telecinco por sus disputas internas aún sin acabar.

Todo ello comienza con la polémica entrevista que realizó la pequeña de las Campos para la revista ‘Diez Minutos’, donde aseguraba haber ganado más de 8 millones de euros. Este dinero ya no existiría porque lo ha gastado con el paso de los años.

Carmen Borrego ha dejado con la boca abierta a Jorge Javier Vázquez cuando le contaba cómo fue desembolsando la fortuna. Terelu Campos se posicionó este viernes en ‘Sálvame’ sobre la exclusiva que ha dado su hermana. La malagueña piensa que «Al ver el titular digo, no me sale esto ni de lejos», opina la colaboradora.

El zasca de Terelu a Carmen Borrego en directo: «Cada vez te veo más lejos» #yoveosálvame https://t.co/0mH2zH1mSK — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 1, 2022

«Yo he hecho cuentas mentales de los trabajos en los que mejor me han pagado, y ni de broma. Eso es imposible», sentencia la tertuliana. Tras pronunciar estas palabras, la mayor de las Campos no le ha pedido explicaciones sobre el dinero y le ha lanzado un divertido zasca sobre sus apariciones en televisión.

«Estoy preocupada por una cosa, estamos aquí 8 y me preocupa que estabas aquí a la izquierda y ahora te veo allí al fondo, cada vez te veo más lejos y eso me preocupa seriamente», expresó la madre de Alejandra Rubio.

Carmen Borrego quedó visiblemente molesta por el comentario de Terelu Campos y ha decidido responderla en directo. «¿Tú a qué has venido, a darme por saco? ¿Sabes lo que pasa? Que lo importante es quien eres, no donde te sientas», se sincera la colaboradora. Tras estos comentarios, ninguna ha querido continuar con la polémica para evitar entrar en barrena.