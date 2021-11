Carmen Borrego, inevitablemente, se convirtió en una de las protagonistas de ‘Sábado Deluxe’ el pasado sábado 20 de noviembre. La colaboradora de ‘Sálvame’ no dudó un solo segundo en enfrentarse al polígrafo de Conchita, siendo verdaderamente consciente de que su decisión iba a causar mucho revuelo.

Después de haberse visto las caras con Terelu Campos, Carmen Borrego ha querido dar un paso al frente para volver a tratar el conflicto que actualmente mantiene con ella. Debemos tener en cuenta que la madre de Alejandra Rubio reconoció sentirse “desconcertada” en ‘Viva la vida’ tras la decisión tomada por su hermana.

De esta manera, Carmen Borrego ha querido explicar el verdadero motivo por el que ha aceptado sentarse en el plató de ‘Sábado Deluxe’. En todo momento se mostró sincera, pero también contundente: “No vengo a hacer daño a nadie. Uno debe ser libre y cuenta las cosas de la forma en la que las siente”.

Terelu no sabía que su hermana se iba a someter a nuestro polígrafo ¿Debería Carmen haberle consultado?#poliborrego — Deluxe (@DeluxeSabado) November 20, 2021

Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Trabajo aquí y el programa me lo propone. No tengo nada que temer ni esconder. Yo esto lo considero mi trabajo y no creo que tenga que llamarla para decirle ‘voy a hacer un poli’ para que me digan ‘no lo hagas’. Mi hermana nunca me dice dónde va y las entrevistas que hace”.

Todo comenzó cuando Terelu Campos, visiblemente emocionada, quiso hacer una confesión a Emma García en ‘Viva la vida’: “Tengo preocupación de que el polígrafo derive en más conflictos, porque ya no puedo más”. Lo cierto es que, ante estas palabras, Carmen Borrego se mostró de lo más tranquila: “No tengo nada que temer. Con mi hermana hemos quedado en hablar, pero yo no le cuento todo lo que hago”.

Por si fuera poco, la protagonista de esta nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’ dejaba muy claro que no odiaba ni a Terelu Campos ni a Alejandra Rubio, como se ha llegado a decir. A pesar de todo, sí que cree que su sobrina ha tenido mucho que ver para que la situación esté de esta manera: “Yo no he llamado desquiciada a mi sobrina, la que ha dicho que su tía no está bien de la cabeza es ella”. Lo cierto es que las dos hijas de María Teresa Campos siguen teniendo esa conversación pendiente, puesto que tienen muchas cuestiones que aclarar.