Carmen Borrego, tras la entrevista de Edmundo Arrocet: «Del dinero sólo hablaré en el juzgado»

El pasado viernes, en el programa De Viernes presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, tuvo varios invitados, como es el caso de Marta Peñate. A su vez, pudimos disfrutar de la entrevista de Edmundo Arrocet, con Terelu Campos como colaboradora. Una situación que, como era de esperar, ha generado mucha indignación en Carmen Borrego.

Todo comenzó con las nuevas declaraciones del humorista y ex pareja de María Teresa Campos. En ellas, ha vuelto a cargar contra la familia de la mítica presentadora. Y lo ha hecho tan solo un mes después de otra incendiaria entrevista en una conocida revista. ¡No deja de arremeter contra la familia de la que fue su compañera de vida durante muchos años!

Edmundo Arrocet estalla: afirma que las Campos aún le deben 50.000€. 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/859gLlWJNE — De viernes (@deviernestv) August 2, 2024

En esta ocasión, Edmundo Arrocet se pronunció sobre los nietos de María Teresa Campos que se han convertido en protagonistas de la actualidad. Estamos hablando, cómo no, de José María Almoguera y Alejandra Rubio. Pero si hay algo en lo que ha querido incidir es que el clan Campos supuestamente aún le debe 50.000 euros y está dispuesto a todo por recuperarlos.

«Yo no les he pedido nunca nada, todo lo contrario», aseguró el humorista en el programa De Viernes. «De hecho, todavía no me pagan lo que me tienen que pagar», sentenció. Una entrevista que, como era de esperar, ha generado una enorme indignación en Carmen Borrego, y no ha tardado en hacérselo saber a sus compañeros de Vamos a ver.

«Del dinero solo hablaré en un juzgado», comenzó diciendo la hija pequeña de María Teresa Campos en el programa en el que colabora. Por lo tanto, deja muy claro que se niega a hablar de este asunto a no ser que el humorista opte por llevarlo a los juzgados. Por el momento, parece que eso no va a ocurrir.

«Lo que dices de nosotros dice más de ti que de nosotros. Mi madre solo te dio amor, mi madre te lo dio todo», continuó diciendo la colaboradora de Vamos a ver. Por si fuera poco, hay algo que ha querido dejar muy claro, y es que se niega a que el legado de María Teresa Campos acabe manchándose de alguna manera: «Te puedes cargar el tuyo, que eras grandísimo humorista y has quedado para lo que has quedado».

Carmen Borrego, sobre Terelu Campos: «Está harta y cabreada»

Por si fuera poco, Carmen Borrego ha incidido en que Bigote Arrocet, desde hace años, no forma parte de su familia por lo que no tiene ningún derecho a hablar sobre ella. Además, aclaró cómo se encontraba su hermana tras ese mal trago que pasó en el plató de De Viernes, programa en el que colabora.

«Terelu está harta y cabreada. Yo creo que a mí me ha afectado menos porque en este momento tengo más frentes abiertos y este no me afecta nada», aseguró la tía de Alejandra Rubio. Además, recordó que su madre jamás permitió que se hablara mal de él, por lo que no estaría siendo nada agradecido después de todo.

«Jamás consintió que la gente hablase mal de él. Aunque a gente supiera cosas que habían ocurrido, nunca permitió que nadie hablara mal de él. Pero tampoco permitió que nadie hablara mal de sus hijas», aseguró, y añadió: «Mi madre nunca se ha merecido esto y menos ahora. Mi madre se caracteriza por haber sido una maravillosa periodista que se caracteriza por su honradez. Di ya lo que tengas que decir, vete a un juzgado, haz lo que quieras. Pero ya que en vida no pudo ser, después de muerta déjala en paz».