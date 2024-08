Marta Peñate confiesa cuándo comenzó su tensa relación con Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’

Marta Peñate y Adara Molinero no empezaron con buen pie su relación en Supervivientes All Stars. De hecho, protagonizaron grandes broncas en los Cayos Cochinos de Honduras. Pero todo quedó en saco roto conforme el concurso fue avanzando, todo cambió: y es que la gran enemiga de la canaria fue Sofía Suescun.

El pasado viernes, durante su participación en el programa De Viernes presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Marta Peñate desveló el verdadero motivo por el que comenzó su enemistad con la de Pamplona: «Lo primero que me hizo, nunca lo conté por miedo, pero ya tengo el premio, el pescado está vendido y me lo he ganado yo», comenzó diciendo la ganadora de Supervivientes All Stars.

«Estaba Logan en el mar y Sofía me dijo ‘Marta, vete a Logan y pregúntale qué pasó entre él y yo, y que cuánto le gusté y cuando estés hablando con él, me llamas’», continuó explicando Marta Peñate, y añadió: «Entonces fui a Logan y le pregunté ‘¿qué pasó entre tú y Sofía?’ Logan estaba muy cordial porque es un tío con mucha templanza».

«Y también le pregunté ‘Sofía del 1 al 10, ¿cuánto te gustó?’ y me dijo que un 10. Luego llamé a Sofía y me preguntó que de qué hablábamos», aseguró la canaria. Acto seguido, desveló la inesperada reacción que tuvo Sofía Suescun: «Tras contárselo, la tía coge y me suelta: ‘Marta, qué enrevesada eres, cómo te gusta indagar, yo estoy muy feliz con mi Kiko’».

«Y yo me quedé con cara de gilipollas», afirmó la invitada de De Viernes. Acto seguido, explicó por qué ella decidió no exponerla frente a los espectadores de Supervivientes All Stars: «Pero mi respuesta ni siquiera la vendí. Le pregunté por qué me hacía eso porque yo no entendí». Ese fue el gran punto de inflexión de su amistad con Sofía Suescun.

Marta Peñate, entre lágrimas en De Viernes al hablar de su lucha por ser madre

No es ningún secreto que la canaria quiere cumplir su sueño de tener un hijo junto a su pareja, Tony Spina. A pesar de los esfuerzos, no está siendo un proceso fácil ni mucho menos. Y es que les está costando más de lo que imaginaban: «Yo había estado toda la vida yendo al ginecólogo y nunca me dijo nada, hasta los 32 años. Cuando ya quise ser madre me enteré de que tenía dos úteros. Evidentemente cambié de ginecólogo».

Además de este problema, a lo largo del proceso, Peñate se ha topado con más complicaciones. Le tuvieron que hacer una citología en ese segundo útero, donde descubrieron que tenía el virus del papiloma humano. Por si fuera poco, a la canaria le tuvieron que extirpar las trompas de Falopio: «Fue algo durísimo porque ahí me di cuenta de que no podría ser madre por mi propia cuenta nunca, nunca en la vida».

A través de redes sociales, la ganadora de Supervivientes All Stars ha hecho partícipes a sus seguidores de todo el proceso, incluyendo los intentos fallidos. Al fin y al cabo, tanto ella como Tony Spina son conscientes de que su historia y su experiencia podrían llegar a ayudar a muchas más personas que estén pasando por ese proceso: «Estoy súper orgullosa de estar aquí sentada contando esto porque a lo mejor ayudo a mucha gente que está buscando».