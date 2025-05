No es ningún secreto que Supervivientes 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ediciones más sorprendentes y espectaculares que se recuerdan. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los concursantes está ofreciendo la mejor versión de sí mismos, haciendo que el público se enganche por completo a todas y cada una de las tramas que se desarrollan en los Cayos Cochinos de Honduras. El pasado domingo 25 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Carmen Alcayde, Montoya y Anita Williams, los nominados de esta semana tras la jugada maestra de Pelayo Díaz, se dirigieron a la audiencia para tratar de lograr su salvación. Para ellos no era una situación fácil, ya que el sueño de los tres era llegar a la final juntos.

A pesar de que los tres concursantes de Supervivientes 2025 han sido grandes confidentes a lo largo de esta aventura, todo parece haber cambiado en las últimas horas. Y todo por un inesperado acercamiento entre Carmen Alcayde y Pelayo Díaz. Algo que ha hecho estallar tanto a Montoya como a Anita Williams, puesto que no entienden en absoluto ese cambio de actitud de su amiga y compañera. Todo ello mientras la tertuliana, en más de una ocasión, confesó sentirse la «más vulnerable» de los tres nominados, algo que también ha molestado profundamente a Montoya. Así pues, en directo en Conexión Honduras, Carmen Alcayde confesó que, para ella, tanto el de Utrera como la catalana podrían proclamarse ganadores de Supervivientes 2025, mientras ella se ve como una «actriz secundaria» en esta historia: «Si queréis miento. Me hubiera gustado llegar a la final con ellos. ¿Qué hago, me mato? Os gusta el ‘sincericidio’».

Después de estas palabras, Montoya no tuvo ningún tipo de reparo a la hora de estallar contra la tertuliana: «El ‘sincericidio’ no es criticar a Anita por detrás. Estás tirando del cable con Pelayo, no me ha gustado esto», reconoció. La catalana, por su parte, recordó que la propia Carmen Alcayde le comentó hace unos días que no entendía por qué hablaba con Pelayo.

Entre otras cuestiones, porque le había llegado a llamar «ladrona» en uno de sus enfrentamientos. De ahí que Anita Williams fuese incapaz de entender el acercamiento de Carmen Alcayde con el asturiano: «No entiendo qué hace hablando con él de esta forma, cuando le ha dicho de todo y le ha hecho pasar un concurso pésimo, según ella. No entiendo nada».

La colaboradora de televisión aclaró que no le dijo que no se acercase a él, sino que aconsejó a Anita que no lo hiciera, ya que estaba convencida de que Pelayo se acercaba a ella por «pura estrategia». Una situación que dejó descolocada a Sandra Barneda: «No pensaba que esto ocurriría, pero está ocurriendo. Hay una pequeña escisión en el trío».

Poco después, Montoya aprovechó para decir lo que piensa al respecto: «Yo si critico algo, voy a lo hecho pecho, hay que ser consecuente». Y fue más allá: «Estoy cansado de que se me diga que soy protagonista. Eso está muy feo, decirlo a estas alturas. Aquí todo el mundo se merece ganar, porque hemos llegado hasta aquí. ¡Fin!».

Carmen Alcayde, entre lágrimas tras el enfrentamiento con Montoya y Anita Williams

En el Oráculo de Poseidón, la tertuliana fue muy criticada por su cambio de actitud también por el resto de compañeros. Así pues, no pudo evitar romper a llorar, dejando muy claro que si le clavaban un cuchillo por la espalda, «me lo quito y le doy un abrazo»: «Lo siento, soy así. Seré arrastrada, falsa… lo que quiera la gente, pero me quiero ir de aquí en paz».

Dadas las circunstancias, Alcayde reconocía estar al límite: «Montoya es mi hermano y es mi vida, y estoy dolida porque mi hermano, que es mi vida, me está dando la espalda en mis últimos días», confesó. Anita Williams no tardó en acercarse hasta su compañera para mostrarle su apoyo, dejándole muy claro que ni ella ni el de Utrera iban a dejarla sola en esta semana tan complicada para los tres.

«Para mí sois la pareja del reality, tendríais que estar contentos conmigo», aseguró la periodista, y añadió: «Que sois ganadores, lo siento. ¡Siento confesarlo!». Sandra Barneda dio un toque de atención a Montoya, para que diese un abrazo a su amiga al ser consciente de que estaba destrozada: «La amo un montón», alcanzó a decir. Todo ello mientras Pelayo opinó que la ex pareja de La isla de las tentaciones 8 estaba «manipulando» vilmente a Carmen: «Mirad cómo está».