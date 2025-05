El pasado domingo 25 de mayo, los espectadores de Supervivientes 2025 han podido disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera, y como suele ser habitual en este día de la semana, se celebra el Oráculo de Poseidón, en el que los concursantes saldan sus cuentas pendientes tras los tremendos rifirrafes que han protagonizado en los últimos días. Así pues, una de las cuestiones que más se ha hablado tiene estrecha relación con Anita Williams. Y todo porque Makoke no tuvo reparos a la hora de preguntar a la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones si existía alguna posibilidad de que estuviese embarazada, después de haber mantenido relaciones sexuales con Montoya durante su estancia en los Cayos Cochinos de Honduras. La primera en hablar sobre este asunto fue la ex mujer de Kiko Matamoros, pero otros concursantes también hicieron numerosos comentarios al respecto.

Como no podía ser de otra forma, al ser consciente de los comentarios que han surgido entre sus compañeros de Supervivientes 2025 al haber aumentado el tamaño de su tripa, Anita Williams ha estallado. Y, como es habitual, lo ha hecho de manera contundente: «Álvaro Escassi me ha dicho que tenía que ir a andar para bajar la barriga, otro que si he engordado… Esto es llamarme gorda», aseguró, visiblemente ofendida, la concursante de Supervivientes 2025. Fue entonces cuando Makoke decidió hablar, para evitar que hubiese cualquier tipo de malentendido respecto a este asunto: «Es que te pregunté si te había bajado la regla y dijiste que, en estos meses, no», se defendió la ex mujer de Kiko Matamoros. En directo, durante el Oráculo de Poseidón en Conexión Honduras, Anita Williams ha querido responder a las dudas de manera verdaderamente tajante: «No he tenido relaciones con Montoya antes de que lo contásemos», reconoció.

Makoke no tardó en responder, dejando muy claro que los dos ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones sí habían tenido relaciones sexuales. La catalana volvió a estallar en directo: «Te confundes, eres una mentirosa», aseguró, visiblemente enfadada. ¡Es evidente que no le estaba gustando en absoluto el rumbo de la historia!

En plató, Manuel González, que convivió con Montoya y Anita Williams en Playa Misterio al inicio de Supervivientes 2025, negó en rotundo haber sido testigo de esas supuestas relaciones sexuales que habrían dado lugar a un embarazo. A pesar de todo, es evidente que Sandra Barneda, al igual que el resto del equipo, se han mostrado dispuestos a asegurarse.

De este modo, la presentadora de Conexión Honduras no dudó un solo segundo en sorprender a Anita Williams con una propuesta muy contundente. ¿A qué nos referimos? A que se hiciera una prueba de embarazo. Tras pensarlo, la catalana aceptó: «Quiero hacérmela para darle una lección a Makoke y quedarnos todos tranquilos. Aunque yo siempre uso protección, pero puede pasar algo», comentó la concursante de Supervivientes 2025. ¡Muy pronto saldremos de dudas!